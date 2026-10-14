kapıda durduruldu: kapitan andreevo’da 913,80 gram beyan edilmeyen altın ele geçirildi

Edirne çıkışlı minibüste beyan edilmemiş altın ele geçirildi

Olay, 9 Ekim tarihinde saat 14.45 sıralarında Kapitan Andreevo Gümrük Kapısı'nda meydana geldi. Edirne'den Kapıkule'den çıkıp Bulgaristan üzerinden Romanya'ya seyahat eden yabancı plakalı minibüs, risk analizi kapsamında detaylı gümrük kontrolüne alındı. Araçta bulunan Romanya vatandaşı sürücü ile beraberindeki yolcu, kontrol öncesinde beyan edecek herhangi bir eşyalarının olmadığını beyan etti.

ele geçirilen eşyaların ayrıntısı:

Kontrol sırasında aracın bagaj bölümünün altında şeffaf poşetler içinde altın sikke ve çeşitli altın eşyalar tespit edildi. Uzman incelemesinde 13 adet altın sikkenin toplam 181,20 gram ağırlığında olduğu ve değerinin 21.464,95 euro olduğu belirlendi. Yüzükler ve pırlantalı madalyonların da aralarında bulunduğu diğer altın eşyaların toplamı 732,60 gram ağırlığında ve değeri 83.516,76 euro olarak hesaplandı. Böylece ele geçirilen altınların toplam ağırlığı 913,80 gram, toplam değeri ise 104.981,71 euro olarak bildirildi.

soruşturma ve hukuki süreç:

Gümrük işlemleri sırasında altınların araçtaki yolcuya ait olduğu tespit edildi. Ele geçirilen altınlara ve olayda kullanılan araca el konuldu. Haskovo Bölge Savcılığı gözetiminde bir gümrük müfettişi tarafından ön soruşturma başlatıldı. Şüpheli yargılanmak üzere mahkemeye çıkarıldı; hakkında 5.000 euro kefalet belirlendi ve yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

ROMANYA'YA GİTMEK ÜZERE EDİRNE’DE KAPIKULE'DEN ÇIKARAK BULGARİSTAN’IN KAPİTAN ANDREEVO SINIR KAPISI’NA GİREN YABANCI PLAKALI MİNİBÜSTE, 104 BİN 981 EURO DEĞERİNDE BEYAN EDİLMEMİŞ 913,80 GRAM ALTIN ELE GEÇİRİLDİ.