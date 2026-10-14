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Kuvvetli yağış uyarısı: Yalova'da eğitim bir gün süreyle durduruldu

Armutlu'da etkili sağanak bazı yolları suyla kapladı; Yalova Valiliği 15 Ekim'de kent genelinde eğitime 1 gün ara ve iki tekerlekli araç yasağı getirdi.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 23:06

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EDİTÖR: Serkan Varol

Kuvvetli yağış uyarısı: Yalova'da eğitim bir gün süreyle durduruldu

Kuvvetli yağış uyarısı: Yalova'da eğitim bir gün süreyle durduruldu

Yalova'nın Armutlu ilçesinde etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı yollar suyla kaplanırken sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Bölgede iş makineleriyle çalışmalar yürütülüyor ve yağışın gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Etkilenen bölgeler ve müdahale:

Armutlu başta olmak üzere bazı güzergâhlarda biriken yağmur suları ulaşımı zorlaştırdı. Ekipler su tahliyesi ve yol temizliği için seferber olurken yetkililer vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Valilik kararları ve tedbirler:

Yalova Valiliği meteorolojik verilere dayanarak 15 Ekim Perşembe günü kent genelinde aşırı yağış ve kuvvetli rüzgar beklendiğini bildirdi. Öğrencilerin sağlığı ve güvenliği ile ulaşımda yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla il genelindeki tüm resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildi.

Ayrıca kamuda çalışan hamile, engelli ve çocuğu anaokulu veya kreşe devam eden kadın personel belirtilen tarihte idari izinli sayılacak. Valilik, iki tekerlekli araçlarla ilgili olarak 14 Ekim Çarşamba saat 22.30'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar motosiklet, scooter ve benzeri iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışını yasakladı.

Valilik vatandaşları olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

YALOVA’NIN ARMUTLU İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK NEDENİYLE BAZI YOLLAR SUYLA KAPLANIRKEN, VALİLİK...

YALOVA’NIN ARMUTLU İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK NEDENİYLE BAZI YOLLAR SUYLA KAPLANIRKEN, VALİLİK TARAFINDAN KENT GENELİNDE EĞİTİM VE ÖĞRETİME 1 GÜN ARA VERİLDİĞİ DUYURULDU.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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