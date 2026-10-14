Karabük barosunda devir teslim töreni: Şirin başkanlığa geçti

Karabük barosunda devir teslim töreni

Karabük Barosu Başkanlığına seçilen Av. Sibel Şirin, görevi iki dönem baro başkanlığı yapan ve bu seçimde aday olmayan Av. Emrah Köklü'den devraldı.

yeni yönetimin kadrosu:

Baronun yeni yönetimi şu isimlerden oluştu: Başkan: Av. Sibel Şirin, Başkan yardımcısı: Av. Levent Karahasan, Genel sekreter: Av. Müjdat Tükenmez ve Sayman: Av. Nuray Aydın.

tören ve görev aktarımı:

Karşılıklı hediyeleşmenin yapıldığı devir teslim töreninde, Köklü'nün iki dönemlik başkanlığı ardından görevin yeni ekibe teslim edildiği kaydedildi. Yeni yönetim, görev dağılımının ardından çalışmalarına başlamak üzere koltuğu devraldı.

KARABÜK BAROSU BAŞKANLIĞINA SEÇİLEN AV. SİBEL ŞİRİN, GÖREVİ EMRAH KÖKLÜ'DEN DEVRALDI.