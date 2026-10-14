Kayserispor Antalya'daki yarım asırlık tabuyu 4-0'la bozdu

maç özeti:

Trendyol 1. Lig 10. haftasında oynanan karşılaşmada Kayserispor, deplasmanda Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti. Karşılaşma, baştan sona Kayserispor'un üstünlüğüyle geçti ve skor taraflar arasındaki farkı net bir şekilde gösterdi. Teknik direktör Atilla Gerin maç sonrası yapılan basın toplantısında oyuncularını tebrik etti ve alınan sonucun değerini vurguladı.

maçın kilit noktaları:

Gerin, karşılaşmanın zorlu bir deplasman olduğunu belirterek Antalyaspor'un Süper Lig'den yeni düştüğünü ve kaliteli kadroya sahip olduğunu hatırlattı. Cezalı ve sakat oyunculara rağmen takımın performansından memnun olduğunu söyledi. Oyuncuların hem oyun içinde hem de skor olarak üstün bir görüntü sergilediğini ifade etti. Öne çıkan isimler arasında maçta etkili performans gösteren Kayra ve Mert yer aldı; Gerin her ikisini de "muhteşem" diye nitelendirdi.

teknik direktörün değerlendirmesi:

Atilla Gerin, maçın ardından şu ifadeleri kullandı: "Öncelikle takımımı tebrik ediyorum. Maçtan önce bizim için oldukça zor bir deplasmandı. Antalyaspor, Süper Lig’den yeni düşmüş, gerçekten çok kaliteli oyunculardan kurulu bir takım. Burada aldığımız 4-0’lık net galibiyet, hem oyunun başından sonuna kadar ortaya koyduğumuz üstünlük hem de skor açısından çok değerli."

Gerin, takımın kolektif katkısını öne çıkararak, "Cezalılarımız ve sakatlarımız vardı ancak hiç kimse kimsenin eksikliğini aratmadı. Herkes elinden gelenin en iyisini yaptı" dedi ve oyuncularının ayağına, yüreğine sağlık dileklerini iletti.

yarım asırlık şanssızlığın kırılması:

Gerin maçın en çarpıcı tarafını istatistik üzerinden paylaştı: "Sanırım 1977’den beri Antalya deplasmanında galip gelememişiz. Neredeyse yarım asır. Bunu değiştirmek de bizim oyuncularımıza nasip oldu." Bu sözler, alınan galibiyetin sadece bir maçtan öte, kulüp tarihi açısından taşıdığı önemi öne çıkardı. Gerin, takımın bu tür olumsuz serileri kırmaya başladığını belirterek oyuncularını ayrıca tebrik etti.

Son olarak Gerin, önlerindeki programa odaklandıklarını söyledi: "Çalışacağız, çabalayacağız. Önümüzde önemli bir Adana maçı var. Hemen bu karşılaşmanın hazırlıklarına başlayacağız. Kaldığımız yerden devam etmeye ve her maç üstüne koyarak ilerlemeye çalışacağız." Teknik ekip ve oyuncular için moral ve motivasyon sağlayan bu galibiyetin, ligdeki devamlılık açısından önemli bir dönüm noktası olması hedefleniyor.

KAYSERİSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ ATİLLA GERİN