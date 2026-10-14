Dolar 49,4065 +0,08%
Euro 55,1126 -0,27%
Bist 12.118,29 -1,08%
Altın Gram 6.556,35 +0,48%
EUR/USD 1,1159 -0,39%
Brent Petrol 106,06 +0,00%
--°

Kayserispor Antalya'daki yarım asırlık tabuyu 4-0'la bozdu

Kayserispor, Trendyol 1. Lig 10. haftasında Antalyaspor'u deplasmanda 4-0 mağlup ederek 1977'den bu yana süren Antalya galibiyetsizliğini sonlandırdı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 23:05

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Kayserispor Antalya'daki yarım asırlık tabuyu 4-0'la bozdu

maç özeti:

Trendyol 1. Lig 10. haftasında oynanan karşılaşmada Kayserispor, deplasmanda Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti. Karşılaşma, baştan sona Kayserispor'un üstünlüğüyle geçti ve skor taraflar arasındaki farkı net bir şekilde gösterdi. Teknik direktör Atilla Gerin maç sonrası yapılan basın toplantısında oyuncularını tebrik etti ve alınan sonucun değerini vurguladı.

maçın kilit noktaları:

Gerin, karşılaşmanın zorlu bir deplasman olduğunu belirterek Antalyaspor'un Süper Lig'den yeni düştüğünü ve kaliteli kadroya sahip olduğunu hatırlattı. Cezalı ve sakat oyunculara rağmen takımın performansından memnun olduğunu söyledi. Oyuncuların hem oyun içinde hem de skor olarak üstün bir görüntü sergilediğini ifade etti. Öne çıkan isimler arasında maçta etkili performans gösteren Kayra ve Mert yer aldı; Gerin her ikisini de "muhteşem" diye nitelendirdi.

teknik direktörün değerlendirmesi:

Atilla Gerin, maçın ardından şu ifadeleri kullandı: "Öncelikle takımımı tebrik ediyorum. Maçtan önce bizim için oldukça zor bir deplasmandı. Antalyaspor, Süper Lig’den yeni düşmüş, gerçekten çok kaliteli oyunculardan kurulu bir takım. Burada aldığımız 4-0’lık net galibiyet, hem oyunun başından sonuna kadar ortaya koyduğumuz üstünlük hem de skor açısından çok değerli."

Gerin, takımın kolektif katkısını öne çıkararak, "Cezalılarımız ve sakatlarımız vardı ancak hiç kimse kimsenin eksikliğini aratmadı. Herkes elinden gelenin en iyisini yaptı" dedi ve oyuncularının ayağına, yüreğine sağlık dileklerini iletti.

yarım asırlık şanssızlığın kırılması:

Gerin maçın en çarpıcı tarafını istatistik üzerinden paylaştı: "Sanırım 1977’den beri Antalya deplasmanında galip gelememişiz. Neredeyse yarım asır. Bunu değiştirmek de bizim oyuncularımıza nasip oldu." Bu sözler, alınan galibiyetin sadece bir maçtan öte, kulüp tarihi açısından taşıdığı önemi öne çıkardı. Gerin, takımın bu tür olumsuz serileri kırmaya başladığını belirterek oyuncularını ayrıca tebrik etti.

Son olarak Gerin, önlerindeki programa odaklandıklarını söyledi: "Çalışacağız, çabalayacağız. Önümüzde önemli bir Adana maçı var. Hemen bu karşılaşmanın hazırlıklarına başlayacağız. Kaldığımız yerden devam etmeye ve her maç üstüne koyarak ilerlemeye çalışacağız." Teknik ekip ve oyuncular için moral ve motivasyon sağlayan bu galibiyetin, ligdeki devamlılık açısından önemli bir dönüm noktası olması hedefleniyor.

KAYSERİSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ ATİLLA GERİN

KAYSERİSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ ATİLLA GERİN

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Samsunspor'da rota değişti: Nenad Bjelica göreve başladı
images

Kayserispor deplasman karnesini güçlendirdi: Antalyaspor'u 4-0 yendi
images

Kayserispor'un forveti Daniel Moreno beş maçta yedi gole ulaştı
images

Trabzonspor Tammela'da hazırlandı: KuPS deplasmanında üç puan hedefi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gebze'de sağanak alt geçit ve caddeleri su altında bıraktı

Kocaeli'de gece sağanağı günlük yaşamı aksattı: sokaklar suyla kaplandı

Vinç kurtarma çalışması sırasında eşek sahibine doğru ilerledi

Yağmur sonrası kaygan zemin refüjde takla attırdı: sürücü hastaneye kaldırıldı

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Reyhan Karaca iyilik için Bodrum'da sahneye çıkıyor

Gece süren çalışmaların ardından 22 saat sonra ulaşıldı: Maltepe'de Hüseyin Özkurt'un cenazesi çıkarıldı

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor

Kahta'da kavşakta çarpışma: 4 yaralı