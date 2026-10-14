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Bin yıllık Cizre lezzeti memilheva nesilden nesile taşınıyor

Cizre'nin coğrafi işaretli lezzeti memilheva, sadece badem, şeker ve yumurta akıyla hazırlanıp nesillerce bayram, düğün ve misafir sofralarının simgesi oldu.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 14:43

GÜNCELLEME: 14 Ekim 2026 - 14:45

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Bin yıllık Cizre lezzeti memilheva nesilden nesile taşınıyor

Cizre'nin tatlı mirası

Şırnak’ın Cizre ilçesine özgü memilheva, asırlardır bölge halkının misafirperverliğini ve kültürel belleğini temsil eden bir tatlı olarak öne çıkıyor. 2021 yılında Cizre Kaymakamlığı tarafından coğrafi işaretle tescillenen bu lezzet, yalnızca bir tatlı olmaktan öte, düğünlerden bayramlara, kız evinden damat evine gönderilen geleneksel hediyelere kadar hayatın birçok anında yer alıyor.

Hazırlanışı ve ana malzemeler:

Memilheva, ustalıkla harmanlanan üç temel bileşenle hazırlanıyor: badem, şeker ve yumurta akı. Üretim sürecinde katkı maddesi veya koruyucu kullanılmıyor; bu yönüyle geleneksel tarifine sadık kalınıyor. Ustalar, hamurun formuna dikkat ederek ısı ile temas ve pişme sürecini kontrol ediyor; örneğin kenarların yuvarlak yapılması gibi ince ayrıntılar iç kısmın tam pişmesini sağlıyor.

Tescil, üretim ve kültürel anlam:

Memilhevanın tescilli olması, Cizre’nin gastronomi turizmine katkı sağlayacak bir potansiyeli de beraberinde getiriyor. Konuyla ilgili konuşan Ercan Yıldızaydın, 2019'dan beri üretim yaptıklarını belirterek, memilhevanın "bu köklü kültürün nadide lezzetlerinden sadece bir tanesi" olduğunu vurguluyor. Yıldızaydın, tarifi nesiller boyu aktarılan bu ürünün, Cizre’nin hafızasında ve özel günlerinde ayrı bir yeri olduğunu ifade etti.

Yıldızaydın ayrıca ürünün ticari yönüne de değinerek, ülke içi ve yurt dışına kargo gönderimleri yaptıklarını, tepsi veya paketli kiloluk seçeneklerle satış yaptıklarını ve genellikle 24 saat içinde teslimat sağladıklarını aktardı. Geleneksel üretim biçimini koruyarak geniş kitlelere ulaşmayı amaçladıklarını belirtti ve kültürün yaşatılmasının önemine dikkat çekti.

Memilheva, sadece malzeme listesiyle değil, üretim ve sunum biçimiyle de Cizre’nin kimliğini taşıyan bir ürün olarak bölgenin gastronomik haritasında yerini alıyor.

ERCAN YILDIZAYDIN, MEMİLHEVANIN KÖKLÜ BİR MİRAS OLDUĞUNU SÖYLEDİ

ERCAN YILDIZAYDIN, MEMİLHEVANIN KÖKLÜ BİR MİRAS OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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