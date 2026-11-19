Kaza bilgileri

Bingöl-Diyarbakır karayolu Havalimanı Kavşağında meydana gelen kazada, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil refüje çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza ve yaralanma:

Edinilen bilgiye göre kaza sırasında sürücü aracın kontrolünü yitirdi ve araç refüje çarparak durdu. Yaralanan kişi, olay yerine intikal eden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

Müdahale ve inceleme:

Polis, UMKE ve sağlık ekipleri ihbar üzerine bölgeye sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı ve kaza ile ilgili bilgi topladı.

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