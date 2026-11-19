Kırmızı bültenle aranan iki firari ülkeye getirildi

İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan Emre Yalvan ile uyuşturucu madde ticareti başta olmak üzere çeşitli suçlardan aranan Murat Saydam'ın iade süreçlerinin tamamlandığını duyurdu.

iade süreci ve koordinasyon:

Açıklamada, iade işlemlerinin İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin girişimleri ve ilgili birimlerin koordineli çalışması neticesinde sonuçlandığı belirtildi. Her iki şahsın uluslararası düzeyde takip edildiği ve kırmızı bültenle arandıkları kaydedildi.

teslim ve soruşturma:

Bakanlık, her iki şüphelinin bu akşam saatlerinde Bulgaristan'dan ülkemize getirildiğini ve adalete teslim edilmek üzere ilgili birimlere intikal ettirildiğini açıkladı. Yapılan paylaşımda, suç ve suçluyla mücadelenin sınır tanımadan sürdüğü vurgulandı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN YENİ NESİL ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ YÖNETİCİSİ EMRE YALVAN İLE UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ BAŞTA OLMAK ÜZERE ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN MURAT SAYDAM’IN İADE SÜREÇLERİNİN TAMAMLANARAK TÜRKİYE’YE GETİRİLDİKLERİNİ AÇIKLADI.