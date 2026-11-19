Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde üst geçide çarpma anı

Şanlıurfa’nın Harran ilçesine bağlı Tahılalan Mahallesi mevkiinde, sürücüsünün damperini açık unuttuğu belirtilen bir kamyonun kasası üst geçide çarptı. Olayda yaralanan olmadığı bildirildi; sürücünün ismi ve plaka bilgisi henüz öğrenilemedi.

Olayın gelişimi:

İddiaya göre kamyon, damperi açık şekilde trafikte ilerlerken durumu fark eden diğer sürücüler arkasından giderek uyarıda bulundu. Önünde seyreden bir araçtaki sürücü, kamyona yetişmeye çalışırken hem telefonla kayıt aldı hem de yol üstündeki arkadaşlarını arayarak kamyonu durdurmalarını istedi. Kısa bir süre sonra camiadan kaynaklı olduğu izlenimi veren kasanın yüksekliği nedeniyle kamyon, hızla üst geçide çarptı.

Görüntüler ve tanık ifadeleri:

Olay anını kaydeden sürücünün kameralara yansıyan sözlerinde, "Vurdu, yetişemedik. Damperliyi açık unutmuş. Selektör ile uyarmaya çalıştık ama yetişemedik" ifadeleri yer aldı. Görüntülerdeki müdahalelerin ardından bölgedeki diğer sürücüler ve çevredekiler kaza alanına yöneldi; yetkililerden veya kamyon sürücüsünden henüz ek bilgi paylaşılmadı.

Olay, trafikte araç bakım ve kontrolünün önemini bir kez daha gösterirken, şans eseri can kaybı veya yaralanma yaşanmaması dikkat çekti.

ŞANLIURFA'NIN HARRAN İLÇESİNDE SÜRÜCÜNÜN DAMPERİNİ AÇIK UNUTTUĞU KAMYONUN KASASI ÜST GEÇİDE ÇARPTI.