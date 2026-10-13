Bingöl'de bir haftada 25 olay: jandarma uyuşturucu ve silahları ele geçirdi

Bingöl jandarmasının bir haftalık çalışması

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen koordineli operasyonlarda bir haftada 25 olaya müdahale edildi. Yapılan denetimler ve istihbarata dayalı çalışmalar sonucunda çok sayıda uyuşturucu madde, silah ve mühimmat ele geçirildi.

ele geçirilen materyaller:

Operasyonlarda ele geçirilenler arasında 345 kök kenevir/skunk bitkisi, 21 bin 41 gram kubar esrar, 91 sentetik ecza hap, ayrıca 2 araç, 1 tabanca, 5 av tüfeği, 191 tabanca fişeği ve 71 av tüfeği fişeği yer aldı.

şüpheliler ve adli işlemler:

Aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda, "Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı; adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Söz konusu olaylarla ilgili toplam 31 şüpheli hakkında Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda gerekli adli işlemler yapıldı.

Asayiş, Terörle Mücadele (TEM), Kaçakçılık, Narkotik ve Siber Suçlarla Mücadele şube müdürlükleri ile ilçe jandarma komutanlıklarının yürüttüğü çalışmaların, bölgedeki huzur ve güvenin sağlanmasına katkı sunduğu belirtildi.

BİNGÖL’DE JANDARMADAN BİR HAFTADA 25 OLAYA MÜDAHALE