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Bingöl'de Ilıcalar mevkiinde bariyere çarpan hafif ticari araçta 1 kişi yaralandı

Bingöl-Erzurum karayolunda Ilıcalar mevkiinde hafif ticari aracın bariyere çarpması sonucu sürücünün kontrolünü kaybettiği kazada 1 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 16:59

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bingöl'de Ilıcalar mevkiinde bariyere çarpan hafif ticari araçta 1 kişi yaralandı

Bingöl'de Ilıcalar mevkiinde bariyere çarpan hafif ticari araçta 1 kişi yaralandı

Bingöl-Erzurum karayolu Ilıcalar beldesi mevkiinde hafif ticari aracın bariyere çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

kaza ve müdahale:

Edinilen bilgilere göre sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç bariyere çarptı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralıya olay yerinde ilk müdahale yapıldı, ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

soruşturma:

Kazayla ilgili yetkililer tarafından inceleme başlatıldı; olayın kesin nedenine ilişkin çalışmalar sürüyor.

BİNGÖL’DE HAFİF TİCARİ ARAÇ BARİYERE ÇARPTI: 1 YARALI

BİNGÖL’DE HAFİF TİCARİ ARAÇ BARİYERE ÇARPTI: 1 YARALI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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