Bingöl'de Ilıcalar mevkiinde bariyere çarpan hafif ticari araçta 1 kişi yaralandı
Bingöl-Erzurum karayolu Ilıcalar beldesi mevkiinde hafif ticari aracın bariyere çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
kaza ve müdahale:
Edinilen bilgilere göre sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç bariyere çarptı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralıya olay yerinde ilk müdahale yapıldı, ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
soruşturma:
Kazayla ilgili yetkililer tarafından inceleme başlatıldı; olayın kesin nedenine ilişkin çalışmalar sürüyor.
BİNGÖL’DE HAFİF TİCARİ ARAÇ BARİYERE ÇARPTI: 1 YARALI
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!