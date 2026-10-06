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Konyaspor Başakşehir öncesi hazırlıklarını hızlandırdı

Konyaspor, 11 Ekim Pazar Başakşehir maçı öncesi İlhan Palut yönetiminde antrenmanlarını sürdürdü; Enis Destan fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 18:02

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Konyaspor Başakşehir öncesi hazırlıklarını hızlandırdı

Konyaspor öğle antrenmanıyla hazırlıklarını sürdürdü

Konyaspor, Trendyol Süper Lig’in 7. hafta kapsamında 11 Ekim Pazar günü oynayacağı Başakşehir maçı öncesi hazırlıklarını öğle saatlerinde gerçekleştirdi. Antrenman, teknik direktör İlhan Palut yönetiminde Murat Kurum Tesisleri’nde yapıldı.

Antrenmanın içeriği:

Çalışma salonda yapılan ısınma ile başladı. Sahada devam eden bölümde ekip, 8’e 3 oyun ile dayanıklılık ve kontrol üzerine yoğunlaştı. Antrenman, taktik ağırlıklı bir organizasyon içinde turnuva çift kale maç ile sonlandırıldı.

Enis Destan'ın durumu:

Futbolcu Enis Destan, program doğrultusunda takımdan ayrı çalışmaya devam etti. Oyuncu, fizyoterapist eşliğinde bireysel antrenmanlar yaparak sahadaki çalışmalarına hazırlanıyor.

Yeşil-beyazlı ekip, hazırlıklarını bir sonraki antrenmanla sürdürecek; takımın bir sonraki çalışması 7 Ekim Çarşamba günü saat 17.00’de planlandı.

KONYASPOR, 11 EKİM PAZAR GÜNÜ BAŞAKŞEHİR FK İLE OYNAYACAĞI TRENDYOL SÜPER LİG 7. HAFTA MAÇI...

KONYASPOR, 11 EKİM PAZAR GÜNÜ BAŞAKŞEHİR FK İLE OYNAYACAĞI TRENDYOL SÜPER LİG 7. HAFTA MAÇI HAZIRLIKLARINA ÖĞLE SAATLERİNDE YAPTIĞI ANTRENMANLA DEVAM ETTİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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