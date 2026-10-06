Cenaze naklinde tabutun yola düşmesi güvenlik tartışması başlattı

Olayın ayrıntıları:

Isparta - Eğirdir yolunda meydana gelen olayda, Isparta Şehir Hastanesi’nden Eğirdir ilçesine nakledilmek üzere yola çıkan cenaze nakil aracında bulunan tabutlardan biri yola düştü. Araçta toplam iki cenaze bulunduğu, düşen tabutun içinde erkek bir şahsa ait cenaze olduğu bildirildi.

Görgü tanıklarının aktardığına göre araç, trafik ışıklarında durup tekrar hareket ettiği esnada tabut yerinden kaydı ve yola düştü. Olayın hemen ardından görevliler tabutu bulunduğu yerden alarak yeniden araca yerleştirdi.

Neden ve sonrasında alınan tedbirler:

Olayın ardından edinilen bilgilere göre tabudun düşmesine sebep, taşıma sırasında kullanılan sabitleme sisteminde meydana gelen arıza olarak kaydedildi. Kazanın ardından yolculuk devam etti ve söz konusu cenaze ilgili yakınlarına teslim edildi.

Olay, cenaze nakil araçlarındaki sabitleme ve taşıma prosedürlerinin önemi ile ilgili soruları gündeme getirdi. Taşıma ekiplerinin müdahalesiyle tabut kısa sürede araca alınmış olsa da, benzer durumların önüne geçmek için sabitleme sistemlerinin düzenli kontrolünün kritik olduğu dikkat çekiyor.

Seyir halindeki cenaze aracından içinde cenaze bulunan tabut yola düştü