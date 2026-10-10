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bingöl'de narkotik operasyonunda bir kişi tutuklandı

Bingöl'de narkotik ekiplerinin çalışmasında 3 parça halinde uyuşturucu ele geçirildi; yakalanan şüpheli 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan tutuklandı.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 21:57

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EDİTÖR: Burcu Kaya

bingöl'de narkotik operasyonunda bir kişi tutuklandı

Operasyonun ayrıntıları:

Edinilen bilgiye göre, Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışma sonucunda, çeşitli noktalarda yapılan aramalarda 3 parça halinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

ele geçirilen maddeler:

Kamuoyuna açıklanan bilgilere göre, ele geçirilen maddelerin miktarı ve türüne ilişkin ayrıntılar paylaşılmadı; ancak operasyonun, ekiplerin istihbarata dayalı çalışması sonucu gerçekleştiği belirtildi.

yasal süreç ve tutuklama:

Operasyonda gözaltına alınan bir kişi, "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçlamasıyla adli mercilere sevk edildi. Mahkeme sürecinin ardından şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten birimler ve yetkililer tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda, konuya ilişkin detayların adli süreç ilerledikçe netleşeceği ifade edildi.

BİNGÖL’DE UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 1 KİŞİ TUTUKLANDI

BİNGÖL’DE UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 1 KİŞİ TUTUKLANDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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