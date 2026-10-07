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Bingöl'ün akşamı yağmurla geçti; Meteoroloji uyarıları sürdü

Bingöl'de dün başlayan sağanak yağış meteoroloji uyarısının ardından gece yarısına kadar sürdü; cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 09:22

GÜNCELLEME: 07 Ekim 2026 - 09:29

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EDİTÖR: Aslı Han

Bingöl'ün akşamı yağmurla geçti; Meteoroloji uyarıları sürdü

Sağanağın seyri:

Bingöl'de dün akşam başlayan sağanak, Meteoroloji'nin kuvvetli yağış uyarısının ardından gece yarısına kadar etkisini sürdürdü. Yağış cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu; sokak lambalarının ışığında yağmurun şiddeti dikkat çekti.

Meteorolojinin uyarıları:

Meteoroloji, kent genelinde beklenen kuvvetli yağış nedeniyle ani sel ve su baskını, dere taşkını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı uyarılarını sürdürdü.

BİNGÖL’DE YAĞIŞ GECE YARISINA KADAR DEVAM ETTİ

BİNGÖL’DE YAĞIŞ GECE YARISINA KADAR DEVAM ETTİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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