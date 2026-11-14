Son hazırlıklar Van'da: lastikçiler kış mesaisinde

Van'da oto lastikçilerde yoğunluk:

Van'da kasım ayının başından itibaren başlayan kış lastiği değişimleri, hafta başında etkili olan yoğun kar yağışının ardından daha da yoğunlaştı. Sürücüler, 15 Kasım itibarıyla şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığında başlayacak zorunlu kış lastiği uygulamasını beklemeyerek atölyelere yöneldi. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar ve düşen hava sıcaklıkları, kış hazırlıklarını erteleyen sürücüleri harekete geçirdi.

Atölyelerde iş yükü ve kapasite:

Oto lastik ustası Yusuf Sancak, kar yağışının ardından işlerin yoğunlaştığını ve son güne bırakılan değişimlerin mağduriyete neden olduğunu söyledi. Sancak, iş yerinde 4-5 kişilik ekip ile hizmet verdiklerini, iki makinenin aktif çalıştığını belirtti. Normal şartlarda günde 4-5 aracın lastiğini değiştirirken şu anda günlük 30-35 araca hizmet verdiklerini aktardı.

Uyarı ve öneriler:

Sancak, sürücülere lastik değişimini ekim ayı ortalarından itibaren yaptırmalarını tavsiye ederek 15 Kasım'ı beklememeleri gerektiğini vurguladı. Erken yapılacak değişimlerin trafikte güvenliği artıracağını ve atölyelerin iş akışını düzenleyeceğini söyledi. Usta, yoğunluğun yaklaşık bir hafta daha devam etmesini beklediklerini ifade etti ve planlı değişimin hem vatandaşlar hem de servisler için daha sağlıklı olacağını belirtti.

VAN’DA HAFTA BAŞINDA ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞININ ARDINDAN, YARIN BAŞLAYACAK ZORUNLU KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI ÖNCESİNDE OTO LASTİKÇİLERDE BUGÜN DE YOĞUNLUK YAŞANDI.