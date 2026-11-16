Bir ölümün ardından Muradiye'de iki aile barış yolunu seçti

Muradiye'de husumet barışla son buldu

Van'ın Muradiye ilçesine bağlı Demirtepe Mahallesi'nde uzun süren gerginlik, bölge kanaat önderlerinin devreye girmesiyle sona erdi. Olayda adı geçen Ertüz ve Hakkarili Çiftçi aileleri, düzenlenen törenle aralarındaki husumeti bitirme kararı aldı.

Çatışmanın kaynağı:

İki aile arasındaki husumetin fitilini, evli olan Muradiyeli Hamide Çiftçi'nin Hakkari'de hayatını kaybetmesi ateşledi. Bu kayıp sonrası yaşanan karşılıklı kırgınlıklar, bölge toplumunu da tedirgin eden bir gerilime dönüştü.

Barış töreninin içeriği:

Düzenlenen barış buluşmasında, taraflar el sıkışarak anlaşmayı resmileştirdi. Törende konuşanlar, toplumsal barışın, kardeşliğin ve huzurun önemine vurgu yaptı; arabuluculuk yapan kanaat önderlerine teşekkür edildi. Barışın sağlanmasında emeği geçenlere yönelik minnettarlık sık sık dile getirildi.

Aileler arasındaki uzlaşı, bölgedeki diğer sosyal ilişkilerin normalleşmesi için de olumlu bir işaret olarak değerlendirildi. Kanaat önderlerinin araya girmesi, çatışmaların çözümünde yerel dinamiklerin önemini bir kez daha gösterdi.

MURADİYE İLÇESİNE BAĞLI DEMİRTEPE MAHALLESİ'NDEN ERTÜZ AİLESİ İLE HAKKARİLİ ÇİFTÇİ AİLESİ ARASINDAKİ GERGİNLİĞİN SON BULMASI İÇİN BÖLGEDEKİ KANAAT ÖNDERLERİ VE İLERİ GELENLER DEVREYE GİRDİ.