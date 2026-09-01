Bişkek zirvesinde Erdoğan ve Aliyev bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bişkek'te Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.
görüşmenin bağlamı:
Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi kapsamında geldiği Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te ikili temaslarda bulunuyor.
ikili temaslar:
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İlham Aliyev arasında gerçekleştirilen görüşme, iki liderin karşılıklı temasları çerçevesinde yapıldı.
CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, BİŞKEK'TE AZERBAYCANLI MEVKİDAŞI İLHAM ALİYEV İLE BİR ARAYA GELDİ.
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