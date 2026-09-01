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Bişkek zirvesinde Erdoğan ve Aliyev bir araya geldi

ŞİÖ Zirvesi için Bişkek'te bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 09:05

GÜNCELLEME: 01 Eylül 2026 - 09:23

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EDİTÖR: Elif Demir

Bişkek zirvesinde Erdoğan ve Aliyev bir araya geldi

Bişkek zirvesinde Erdoğan ve Aliyev bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bişkek'te Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

görüşmenin bağlamı:

Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi kapsamında geldiği Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te ikili temaslarda bulunuyor.

ikili temaslar:

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İlham Aliyev arasında gerçekleştirilen görüşme, iki liderin karşılıklı temasları çerçevesinde yapıldı.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, BİŞKEK&#039;TE AZERBAYCANLI MEVKİDAŞI İLHAM ALİYEV İLE BİR ARAYA...

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, BİŞKEK'TE AZERBAYCANLI MEVKİDAŞI İLHAM ALİYEV İLE BİR ARAYA GELDİ.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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