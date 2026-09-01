135 Alo Adalet Hattı pilot uygulamasıyla uzun süren dosyalara başvuru kanalı açılıyor

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yeni adli yılın ilk gününde vatandaşların adalete erişimini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilmek üzere 135 Alo Adalet Hattını duyurdu. Bakanın paylaşımına göre hat, öncelikle üç adliyede pilot olarak devreye alınacak ve ciddi süredir sonuçlanmamış dosyalara doğrudan erişim imkânı sağlayacak.

Pilot uygulamanın kapsamı ve başlangıç tarihi:

Gürlek, hattın 1 Eylül 2026 saat 10.00 itibarıyla Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde pilot olarak hizmet vermeye başlayacağını bildirdi. Açıklamada, hat üzerinden vatandaşların beş yılı aşan dava dosyaları ve üç yılı aşan soruşturma dosyaları için doğrudan başvuru yapabileceği belirtildi.

Hedefler ve yaygınlaştırma planı:

Bakan, pilot uygulamanın en kısa sürede Türkiye geneline yaygınlaştırılmasının planlandığını vurguladı. Uygulamanın amaçları arasında yargılamaların makul sürede tamamlanmasına katkı sağlamak ve adaletin vaktinde tecelli etmesini temin etmek bulunuyor. Gürlek, yeni adli yılın Türkiye, millet ve hukuk camiası için adaletin daha hızlı ve etkin tecelli ettiği bir dönem olmasını dileyerek, 135 Alo Adalet Hattının bu hedefe güçlü katkı sunmasını temenni etti.

Adalet Bakanı Gürlek duyurdu: "135 Alo Adalet Hattı" hizmete giriyor