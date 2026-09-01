Bişkek'te Şanghay zirvesi: çok kutuplu düzen ve BM reformu öne çıktı

Genişletilmiş oturum başladı:

Bişkek'teki Irıs Ordo Kongre Merkezi'nde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'nin genişletilmiş oturumu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla başladı. Oturuma ev sahibi Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un yanı sıra İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Mısır Başbakan Yardımcısı Hüseyin İsa, Vietnam Cumhurbaşkanı Yardımcısı Vo Thi Anh Huan, Laos Cumhurbaşkanı Thongloun Sisoulith, Togo Bakanlar Konseyi Başkanı Faure Essozimna Gnassingbe ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Gutteres iştirak etti.

Katılımcı profili ve önemi:

Toplantı, ŞİÖ'nün kuruluşunun 25. yıl dönümü ve Kırgızistan'ın bağımsızlığının 35. yılına denk gelmesi bakımından sembolik bir çerçeve taşıyor. Zirvede yer alan liderlerin çeşitliliği, bölgesel ve küresel meselelerde ŞİÖ+ formatının daha geniş bir etki alanı hedeflediğinin işareti olarak değerlendiriliyor. Erdoğan'ın katılımı da Türkiye'nin bölgesel platformlardaki aktif rolünü gösterdi.

Caparov'un açılış mesajı:

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, açılış konuşmasında toplantının bu tarihsel zamanlamasının ülkesine büyük sorumluluk yüklediğini söyledi. Caparov, adil dünya düzeni ve çok kutuplu yapının inşasında Birleşmiş Milletler'in rolüne vurgu yaptı. Caparov, BM'nin adil, sürdürülebilir ve eşit haklara dayanan dünya düzeninin oluşturulmasında koordinasyon rolünün teyit edilmesinin özellikle önemli olduğunu belirtti.

Caparov, ayrıca BM'de özellikle Güvenlik Konseyi başta olmak üzere reform yapılmasını desteklediklerini ifade etti ve bunun geniş bir uzlaşıyla gerçekleştirilmesi gerektiğini kaydetti. Konuşmasında adaletin ölçüsünü devletlerin sesinin dikkate alınması, kültür ve geleneklere saygı ve uluslararası sorumlulukların eşit paylaşımı olarak tanımladı. Caparov, mevcut eksikliklerin BM'nin rolünün zayıflatılması için gerekçe olamayacağını; aksine kuruluşu güçlendirmenin yollarının bulunması gerektiğini vurguladı.

Genişletilmiş oturumda görüşülecek konular arasında çok kutuplu dünyanın kuruluşu, ŞİÖ+ ülkelerinin katkıları ve ortak kalkınma alanlarının belirlenmesi bulunuyor. Zirvenin sonuç bildirileri ve liderler arasındaki ikili görüşmeler, bölgesel iş birliği gündeminin şekillenmesinde belirleyici olacak.

KIRGIZİSTAN'IN BAŞKENTİ BİŞKEK'TE CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN KATILDIĞI ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ (ŞİÖ) ZİRVESİ'NİN GENİŞLETİLMİŞ OTURUMU BAŞLADI.