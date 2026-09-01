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Tiflis'te işbirliği gündemiyle bir araya geliyorlar

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sulkhan Tamazaşvili'nin davetiyle Tiflis'e geldi; iki bakan geniş kapsamlı görüşme ve akademiler arası mutabakat imzalayacak.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 13:05

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Tiflis'te işbirliği gündemiyle bir araya geliyorlar

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi resmi ziyarette

Mustafa Çiftçi, Gürcistan İçişleri Bakanı Sulkhan Tamazaşvili'nin daveti üzerine başkent Tiflis'e geldi. Çiftçi ve beraberindeki heyeti, Tiflis Uluslararası Havalimanı'nda Sulkhan Tamazaşvili, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Mustafa Türker Arı ve diğer yetkililer karşıladı.

Ziyaretin programı:

Gürcistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, iki ülkenin içişleri bakanları arasında genişletilmiş formatta bir görüşme gerçekleştirilecek. Ziyaret kapsamında, iki ülkenin polis akademileri arasında karşılıklı anlayış memorandumu imzalanmasının planlandığı bildirildi.

Basın toplantısı ve işbirliği adımları:

İkili görüşmenin ardından bakanların ortak bir basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. Resmi açıklamalarda, ziyaretin içişleri alanında kurumlar arası ilişki ve eğitim işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik somut adımlar atılması amacı taşıdığı vurgulandı.

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ, GÜRCİSTAN İÇİŞLERİ BAKANI SULKHAN TAMAZAŞVİLİ&#039;NİN DAVETİ ÜZERİNE...

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ, GÜRCİSTAN İÇİŞLERİ BAKANI SULKHAN TAMAZAŞVİLİ'NİN DAVETİ ÜZERİNE BAŞKENT TİFLİS'E GELDİ.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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