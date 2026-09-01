Milli eğitim bakanı tekin: Devlet Bahçeli'nin konuşması sürece ivme kazandırdı

Tekin'in Batman'daki değerlendirmesi:

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, AK Parti Genel Merkezi tarafından düzenlenen 'Türkiye Buluşmaları' programı kapsamında Batman'da STK temsilcileriyle bir araya geldi. Tekin, burada yaptığı konuşmasında sürecin ilerlemesinde siyasi liderlerin ve toplumun ortak sorumluluğuna vurgu yaptı.

Bahçeli'nin konuşmasına ilişkin değerlendirme:

Bakan Tekin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaklaşık bir buçuk yıl kadar önce yaptığı açıklamayı anımsatarak, 'Devlet Bahçeli, Türkiye'de bugüne kadar demokratikleşme ve insan hakları alanında atılan adımların artık bir sonuç üretmesini ifade eden çok devrimci bir konuşma yaptı' dedi. Tekin sözlerini, 'Allah kendisinden razı olsun' ifadesiyle tamamladı ve Bahçeli'nin desteğini bu sürecin başlamasında vazgeçilemez olarak nitelendirdi.

Kamu ve sivil toplumun birlikte hareket etmesi:

Bakan Tekin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üzerine düşeni yerine getirdiğini belirterek, başarının kalıcı olması için kamu kurumlarıyla sivil toplum kuruluşlarının birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi. Meclisin katkısının ardından "Şimdi artık top bizde arkadaşlar" ifadesini kullanarak, toplumun tüm kesimlerini sürece sahip çıkmaya çağırdı ve geçmişte yaşanan sabotaj ile manipülasyonlara karşı uyanık olunması gerektiğini vurguladı.

Temel hak ve hürriyetlerin önemi:

Tekin, can ve mal güvenliği ile eğitim, inanç, düşünce ve etnik kimliği ifade etme özgürlüğünün önemine dikkat çekti. Bakan, 'Temel hak ve hürriyetlerimizin olmadığı bir ortamda yapılan maddi yatırımların ve göstermelik demokrasi uygulamalarının hiçbir anlamı yoktur' uyarısında bulundu ve insanların sokağa çıktığında kimliğinden dolayı zarar görmeyeceğinin garanti edilmesi gerektiğini kaydetti.

Okullarda birlik ve beraberlik çalışmaları:

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni eğitim öğretim yılında milli birlik ve beraberlik konusunda farkındalık çalışmaları yürüteceğini açıklayan Tekin, öğrencilerin etnik veya dini kimlik ayrımı yapmadan birlikte yaşamayı, paylaşmayı ve çalışmayı öğrenmelerinin hedeflendiğini belirtti. Bakan, STK temsilcilerine yaptığı çağrıda, 'Gelin hep beraber bu sürece sahip çıkalım, hepimiz elimizi taşın altına koyalım' diyerek ortak çabaya davet etti.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI PROF. DR. YUSUF TEKİN, BATMAN'DA SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ TEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ.