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Mekke savunma ittifakı bölgesel sahiplenme ve kolektif caydırıcılıkla istikrar hedefliyor

Erdoğan, Suudi Arabistan ve Pakistan'la kurulan Mekke Savunma İttifakı'nın bölgesel sahiplenme ve kolektif caydırıcılıkla barışa katkı sağlayacağını dedi.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 13:28

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EDİTÖR: Caner Şahin

Mekke savunma ittifakı bölgesel sahiplenme ve kolektif caydırıcılıkla istikrar hedefliyor

Mekke savunma ittifakı değerlendirmesi:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada "Suudi Arabistan ve Pakistan ile hayata geçirdiğimiz Mekke Savunma İttifakı, bölgesel sahiplenme ve kolektif caydırıcılık temelinde bölge ve dünya barışına, istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır" dedi.

Amaçları:

Erdoğan'ın ifadesine göre ittifakın temel amacı, bölge içindeki sorumluluğun paylaşılması ve ortak bir caydırıcılık mekanizmasıyla güvenliğin güçlendirilmesidir. Bu yaklaşım, üye ülkeler arasında koordinasyon ve dayanışmayı ön plana çıkarmayı hedefliyor.

Bölgede beklenen etkiler:

Açıklamada yer alan vurgular, ittifakın hem bölgesel hem küresel düzeyde barış ve istikrar açısından katkı sağlaması beklentisini yansıtıyor. Uygulama adımları ve iş birliği mekanizmalarının nasıl hayata geçirileceği, ittifakın somut etkilerini belirleyecek ana unsurlar olacak.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, &quot;Suudi Arabistan ve Pakistan ile hayata geçirdiğimiz Mekke...

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Suudi Arabistan ve Pakistan ile hayata geçirdiğimiz Mekke Savunma İttifakı, bölgesel sahiplenme ve kolektif caydırıcılık temelinde bölge ve dünya barışına, istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır" dedi.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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