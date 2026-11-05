Böcek ve oğlu için tutukluluk devam ediyor; karar duruşması bekleniyor

Duruşma sonucunda tutukluluk kararı korundu

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ilişkin rüşvet ile yolsuzluk iddialarını konu alan davada, heyet eski başkan Muhittin Böcek ile oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Dava, adliye salonunda yapılan beyanlar ve savunmaların ardından ara kararla sürdürülüyor.

Davanın kapsamı ve sanık sayısındaki değişiklikler:

Ana iddianamede 41 sanık hakkında hazırlanan 702 sayfalık metinde 26 farklı eylem değerlendirildi. Ek iddianameyle dosyaya dahil edilen 10 kişiden Serkan T. ana davada da sanık sıfatıyla yer aldı. Daha önce suçtan zarar gördükleri belirtilen 9 kişinin sanık olarak dosyaya eklenmesiyle toplam sanık sayısı 50'ye çıktı.

İddialar, ödemeler ve tanık beyanları:

Durum tutanağına göre, Serik Kongre ve Kültür Merkezi hakedişleriyle ilgili olarak aktarılan iddialarda, bazı taleplerin paraya dönüştüğü ileri sürüldü. Savunma yapan sanıklardan Mehmet Salih A., ihaleyi alan firma olarak geciken ödemeler nedeniyle yetkililerle iletişime geçtiğini ve çeşitli bedeller ödediğini anlattı. Salih A., aktardığı ödeme örneklerinde 35 bin dolar ve toplamda 4 milyon 250 bin lira gibi rakamlardan söz ettiğini belirtti.

Salih A. ifadesinde, Belediye yetkililerinin zaman içerisinde farklı tutarlar talep ettiğini, faturaların düzenlendiğini ve ödemelerin kademeli yapıldığını söyledi. Ayrıca CHP Akdeniz Bölge toplantısının faturası gerekçesiyle ödenen 35 bin dolar konusunda da zorunluluk hissettiğini dile getirdi.

İfade değişikliği ve yetki iddiaları:

Dosyada adı geçen ve yardım eden sıfatıyla hakkında mütalaa istenen Serkan T., bazı beyanlarında değişiklik yaptığını, etkin pişmanlıktan yararlanmak üzere ifadelerini revize ettiğini öne sürdü. Ek iddianamede Berkan G. üzerinden gündeme getirilen bir Rolex saat ile 40 bin avro talebine dair iddialar da yer aldı. Serkan T., ASAT ile ilgili olarak kendisinde yetki bulunmadığını, Büyükşehir Belediyesi personeli olduğunu belirtti.

Böcek'in savunması ve talepleri

Tutuklu sanık Muhittin Böcek duruşmada savunma yaparak, adli makamlara karşı açık ve tutarlı cevaplar verdiğini; açıklanması gereken hiçbir hususu gizlemediğini söyledi. Böcek, soruşturma sürecinin hem kendisini hem ailesini ve destekçilerini derinden etkilediğini belirtti.

Böcek, 15 aylık soruşturma kapsamında 151 kişinin bulunduğunu, bu kişilerin 149'unun tahliye edildiğini ancak kendisiyle oğlunun tutuklu kalmaya devam ettiğini ifade etti. Oğlunun yurt dışındayken adalete güvenerek teslim olduğunu ve kaçma şüphesinin kendisine uygun olmadığını savundu. Sağlık durumu nedeniyle tutukluluk süresinin etkilerinin değerlendirilmesini talep etti ve adli kontrol tedbirleri uygulanarak tahliyesini istedi.

Belediye başkanlığı süresince hesap veremeyeceği işler içinde olmadığını belirten Böcek, altı kez mazbata almış olmasının kamuoyundaki desteğin göstergesi olduğunu, kamu zararına neden olmadığı iddiasında bulundu. ALDAŞ ve ANSET dahil çeşitli şirketlerle ilgili yargı süreçlerine de atıfta bulunarak iddiaları reddetti.

Mahkemenin ara kararı ve sonraki adımlar

Savunmaların tamamlanmasının ardından mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin sürdürülmesine hükmetti. Hakkında yakalama kararı bulunan Olcay M. ve Demir D. için yakalama kararlarının infazının sağlanmasına karar verildi. Heyet, cumhuriyet savcısından esas hakkındaki mütalaasını gelecek duruşmadan önce taraflara tebliğ edilebilecek şekilde sunmasını istedi.

Mahkeme, bir sonraki duruşmanın karar duruşması olmasının beklendiğini açıkladı. Duruşma sürecinin ilerleyişi ve hâkim kararları, hem iddianamede yer alan detaylar hem de tarafların sunduğu savunmalar çerçevesinde şekillenecek.

Bu dosyada yer alan sayısal veriler, iddianame ve eklerinde geçen bilgiler doğrultusunda aktarılmıştır. Yargılamanın gidişatı ve verilecek nihai karar, mahkemenin takdirine bağlıdır.

MUHİTTİN BÖCEK (ARŞİV)