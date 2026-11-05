Güvenlikten göçe genişleyen gündemle Ankara'da kritik içişleri görüşmesi

Ankara'da karşılıklı güvenlik ve iş birliği vurgusu

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Suudi Arabistan İçişleri Bakanı Prens Abdülaziz bin Suud bin Nayif Al Suud ve beraberindeki heyeti İçişleri Bakanlığı'nda kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki güvenlik iş birliği, bölgesel gelişmeler, terör ve organize suçlarla mücadele, kolluk eğitimi, göç ve sınır yönetimi alanlarında yürütülen çalışmalar detaylı şekilde değerlendirildi.

Görüşmenin başında Bakan Çiftçi, Suudi Arabistan’da havalimanlarına yönelik saldırılarda hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini iletti ve Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki tarihi ilişkilere, stratejik ortaklığa dikkat çekti. Çiftçi, Bakanlığının görev alanına giren konularda iş birliğine hazır olduklarını vurguladı.

Görüşmenin odaklandığı güvenlik başlıkları:

Taraflar, Gazze ve Batı Şeria’daki gelişmelerin yanı sıra İran merkezli gerilim ve Suudi Arabistan’a yönelik saldırıların bölgesel etkilerini tartıştı. Bakan Çiftçi, 28 Şubat’ta başlayan gerilim sürecini ve Suudi topraklarına yönelik saldırıların bölgesel istikrar üzerinde yarattığı riskleri değerlendirdi; bu saldırıların kabul edilemez olduğunu belirtti.

Toplantıda ayrıca Mekke Anlaşmasının bölgesel güvenlik iş birliğindeki rolü ön plana çıktı. Çiftçi, anlaşmanın bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması, kapsayıcılık ve ortak sahiplenme ilkelerini pekiştirdiğini ifade etti. Suudi Bakan Prens Abdülaziz bin Suud bin Nayif Al Suud da Mekke Anlaşması’nın taraf ülkeler açısından olumlu sonuçlar doğuracağını vurguladı.

Somut iş birliği teklifleri ve ortak mücadele alanları:

Çiftçi, bölgesel güvenlik iş birliğini güçlendirmek amacıyla Suudi Arabistan ve Pakistan’ın katılımıyla üçlü bir İçişleri Bakanları toplantısı düzenlenmesini önerdi. Bu öneri çerçevesinde organize suçlar, yeni nesil suç örgütleri, narkotikle mücadele, terörün finansmanının önlenmesi ve sınır güvenliği gibi alanlarda bakanlıklar arası koordinasyonun artırılması hedefleniyor.

Terörle ve organize suçlarla mücadelede Türkiye’nin yaklaşımına dair bilgiler veren Çiftçi, suçu doğmadan engellemeye yönelik strateji ve siber ortama karşı 'sıfır tolerans' prensibini öne çıkardı. Bu yılın somut bir sonucu olarak Türkiye’nin 669 organize suç çetesini çökerttiği ifade edildi; Bakan Çiftçi küreselleşen suç olgusunun etkin şekilde bertaraf edilmesi için güçlü uluslararası iş birliğinin gerekliliğine dikkat çekti.

Uyuşturucuyla mücadele de gündemin önemli maddelerindendi. 2005 tarihli Güvenlik, Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerle Mücadele Anlaşması zemini hatırlatılarak, 2023’te iki bakanlık arasında mutabakata varılan Ortak Hedefler Tablosu çerçevesinde iş birliğinin daha da ilerletilmesi gerektiği belirtildi. Bakan Çiftçi, uyuşturucunun aile yapısını bozduğunu, organize suç ağlarını güçlendirdiğini ve terör örgütlerine finansman sağladığını söyledi.

Göç, sınır yönetimi ve teknoloji paylaşımı:

Görüşmede göç ve sınır yönetimindeki iş birliği imkanları da ele alındı. Çiftçi, düzenli göçün güvenli ve etkin yönetilmesinin önemine vurgu yaparak, Türkiye’ye turizm, ticaret, yatırım, çalışma ve eğitim amacıyla gelen yabancıların işlemlerinin güvenlikten ödün vermeden yürütüldüğünü belirtti. Suudi vatandaşlarına yönelik ikamet uygulamalarına ilişkin olarak, mevzuattaki en üst sınırdan düzenlemeler yapıldığını ve 8 yıl ve üzeri yasal ikameti olanların süresiz olan uzun dönem ikamet iznine yönlendirildiğini açıkladı.

Teknik iş birliği alanlarında dijital dönüşüm ve güvenlik teknolojileri öne çıktı. Çiftçi, Ulusal Yolcu Güvenliği Merkezi ziyaretinde Suudi dijitalleşme adımlarının izlendiğini, Abşir (ABSHER) ve Tavakkalnâ (Tawakkalna) uygulamalarının işleyişi hakkında bilgi verildiğini kaydetti. Ayrıca Bakanlığın iştiraki BİYOTEKSAN tarafından geliştirilen parmak izi tanıma sisteminin (Automated Finger Print Identification System) Suudi Forensik Laboratuvarları’na çevrimiçi sunumu yapıldığı ve talep halinde yerinde gösterimin Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı tarafından sağlanabileceği ifade edildi.

Toplantının sonunda taraflar, göç ve sınır yönetiminde teknik temasların sürdürülmesi, karşılıklı irtibat görevlilerinin belirlenmesi ve Polis İş Birliği Toplantıları'nın devam ettirilmesi hususunda mutabık kaldı. Çiftçi, Ortak Hedefler Tablosu’nda yer alan sınır güvenliği, güvenlik eğitimi, uyuşturucuyla mücadele ve sivil savunma alanlarında iş birliğine açık olduklarını belirtti.

Resmi görüşme, iki ülke arasındaki iş birliğinin hem kurumsal hem de teknik boyutlarda derinleştirilmesi niyetiyle sona erdi; taraflar yakın dönemde takip ve uygulama adımlarını planlamak üzere iletişimi sürdüreceklerini duyurdu.

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ, SUUDİ ARABİSTANLI MEVKİDAŞI NAYİF AL SUUD İLE BİR ARAYA GELDİ