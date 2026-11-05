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Samsun'da WhatsApp grupları üzerinden yol kontrol noktalarını ifşa eden 15 kişi adliyeye sevk edildi

Çarşamba'da jandarma ve polisin yol kontrol noktalarının WhatsApp gruplarında paylaşıldığı tespit edildi; 4 yönetici ve 11 üye olmak üzere 15 şüpheli adliyeye sevk edildi.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 16:11

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Samsun'da WhatsApp grupları üzerinden yol kontrol noktalarını ifşa eden 15 kişi adliyeye sevk edildi

Çarşamba ilçesinde güvenlik kontrollerinin ifşasına yönelik operasyon

Çarşamba ilçesinde jandarma ve polis ekiplerinin yürüttüğü yol kontrol noktalarına ilişkin bilgilerin WhatsApp gruplarında paylaşıldığı tespit edildi. Yapılan çalışma sonucu, bilgileri anlık olarak paylaşmak suretiyle denetimlerden kaçış sağlandığı iddiasıyla 4 yönetici ve 11 üye olmak üzere toplam 15 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonun yürütülmesi ve takibin ayrıntıları:

Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ile Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ortak yürütülen çalışmada yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından, kontrol noktalarının koordinatlarının ve uygulama zamanlarının WhatsApp gruplarında paylaşıldığını belirledi. Tespit edilen gruplarda yöneticilik yapan 4 kişi ile üye konumundaki 11 kişinin olduğu kaydedildi. Ekiplerin düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda şüpheliler gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından Çarşamba Adliyesine sevk edildi.

Hukuki süreç ve soruşturmanın yönü:

Soruşturma kapsamında, güvenlik birimlerinin denetim faaliyetlerinin deşifre edilerek kamu düzeninin olumsuz etkilendiği ve suçluların yakalanmasının engellendiği gerekçesiyle Türk Ceza Kanunu kapsamında suçluyu kayırma suçundan adli işlem başlatıldı. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü şekilde devam ettiğini bildiriyor.

Bu tür paylaşımların denetim ve asayiş çalışmalarının etkinliğini zayıflattığına dikkat çekilirken, emniyet ve jandarma birimlerinin uygulama noktalarının gizliliğinin korunmasının önemi bir kez daha ortaya çıktı. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında grup içinde bilgi paylaşımının kapsamı ve olası başka sorumluların olup olmadığı araştırılmaya devam edecek.

ÇARŞAMBA&#039;DA YOL KONTROL NOKTALARINA İLİŞKİN BİLGİLERİ WHATSAPP GRUPLARINDA PAYLAŞARAK...

ÇARŞAMBA'DA YOL KONTROL NOKTALARINA İLİŞKİN BİLGİLERİ WHATSAPP GRUPLARINDA PAYLAŞARAK DENETİMLERDEN KAÇIŞ SAĞLADIĞI İDDİA EDİLEN 15 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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