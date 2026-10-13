Uşak'ta gelecek için eğitim yatırımı: Binali Yıldırım anaokulu açılışına katıldı

Şükrü Özdilek Kızılay Anaokulu'nun açılışı yapıldı

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ve Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten ile Uşak'ta düzenlenen açılış programına katıldı. Heyet, etkinlik öncesi Uşak Valiliği'ni ziyaret ederek Vali Serdar Kartal ve protokol üyeleri tarafından karşılandı; şeref defterini imzalayıp valilik makamında bir süre görüştü.

Valilik ziyareti ve törenin başlangıcı:

Valilikteki görüşmenin ardından protokol üyeleri ile birlikte Şükrü Özdilek Kızılay Anaokulu'nun açılış törenine geçildi. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı; program öğrenciler tarafından sergilenen halk oyunları gösterisiyle devam etti.

Açılış konuşmaları ve eğitime vurgu:

Konuşmasında okul öncesi eğitime yapılan yatırımın önemine dikkat çeken Binali Yıldırım, şunları söyledi: "Burada sosyal sorumluluk projesi var. Gençlerimiz okul öncesi 4-6 yaş arasındaki yavrularımızı geleceğe hazırlayacak mütevazı ama bir o kadar da anlamlı bir eserin, bir okulun açılışını yapıyoruz. Biz de bu işin bütün illerimizde yaygınlaşması için Semiha hanım burada kendi de öğretmen olması dolayısıyla böylesine anlamlı eserler kazandırmak için bir yola çıktı. Biz de onun yol arkadaşıyız. Büyük projeler bir yana şu proje yavrularımız için, onların geleceği için yapılan bu anaokulları, bu eğitim yuvaları beni bu büyük projelerden daha fazla heyecanlandırıyor. Çünkü biz burada geleceğe yatırım yapıyoruz. Geleceğimizin güvencesi evlatlarımıza, yavrularımıza yatırım yapıyoruz. Eğer yüz yılı düşünüyorsan insana yatırım yap. İnsana yapılan yatırım nesilden nesille devam eder. Onun için bu yatırım yavrularımıza, geleceği emanet edeceğimiz evlatlarımıza yapılan bu yatırım her türlü yatırımdan daha kıymetlidir. Bakın bu proje başladığında bu anaokullarına başlayan yavrularımız bugün üniversiteye hazırlanıyor. Lise 2. sınıfa geldiler. Nereden nereye. Dolayısıyla bu yatırımın çok anlamlı bir yatırım olduğunu bu vesileyle de ifade etmek isterim" dedi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten ise okul öncesi eğitimin çocukların karakter gelişimindeki rolünü ve millî-manevi değerlerle donanmış nesiller yetiştirmenin gerekliliğini vurguladı: "Zira ağaç yaşken eğilir düsturuyla hareket ediyor, evlatlarımızın karakter inşasının bu sıralarda başladığına inanıyoruz. Açılışını yaptığımız Şükrü Özdilek Kızılay Anaokulumuzun da bu vizyonumuza çok büyük bir katkı sunacağına yürekten inanıyoruz. Bu sıcak, donanımlı eğitim yuvamızda evlatlarımız şefkatli öğretmenlerimizin rehberliğin ilk eğitimlerini alacaktır. Onlar Türkiye Yüzyılı’nı inşa edecek, millî ve manevi değerlerimizle donanmış güçlü nesillerdir" dedi.

Programda ayrıca Uşak Valisi Serdar Kartal, AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Uşak Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan, Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Semra Tozaraydın, Özdilek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emir Murat Özdilek ve Türk Kızılay İstanbul Merkez Şube Başkanı Yılmaz Sezgin birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından dua edildi ve Binali Yıldırım ile protokol üyelerinin katılımıyla kurdele kesilerek anaokulunun açılışı gerçekleştirildi.

TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI AKSAKALLAR KONSEYİ BAŞKANI BİNALİ YILDIRIM, UŞAK’TA ŞÜKRÜ ÖZDİLEK KIZILAY ANAOKULU’NUN AÇILIŞINA KATILDI.