Bodrum FK'de adaptasyon sürüyor: hafta içi galibiyet hedefi

maç öncesi değerlendirme:

Trendyol 1. Lig’in 5. haftasında Bodrum FK, yarın saat 20.00'de sahasında Esenler Erokspor'u ağırlayacak. Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde Teknik Direktör Burhan Eşer yönetiminde tamamlanan taktik idmanın ardından Eşer, takımın son durumuna ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

takımın performansı ve Manisa maçı değerlendirmesi:

Eşer, son oynanan Manisa FK deplasmanından alınan 1 puanı yeni yapılanma sürecine bağladı. Maça sahada 1 yabancı, 10 yerli oyuncuyla çıktıklarını ve ortalama yaşın 23 olduğunu belirten Eşer, oyuncularının mücadele gücünü övdü. Rakibe neredeyse pozisyon vermediklerini, maçtaki eksikliğin bireysel bir hatadan kaynaklandığını vurguladı ve deplasmandan alınan puanın yeni kadro için teselli olduğunu söyledi.

transfer süreci ve adaptasyon:

Teknik adam, transfer döneminin takım dengesini etkilediğini, gelen ve giden oyuncularla kadro planlaması tamamlandıktan sonra adaptasyon sürecinin hızlanacağını ifade etti. Eşer, oyuncuları maça hazırlamanın ve motive etmenin zaman aldığını, bunun kendilerinin işi olduğunu belirtti. Bu süreç tamamlandığında takımın oyununun daha düzenli ve verimli olacağını düşündüğünü söyledi.

yeni transferlerin rolü ve kadro kararları:

Eşer, kadroya katılan isimlerden Aboubakar'ın hem saha içi liderliği hem de genç oyunculara sağlayacağı tecrübe açısından önemli bir katkı sunacağını kaydetti. Aboubakar'ın bireysel hazırlık yaptığı, takım antrenmanlarına yeni başladığı ve teknik heyetin kısa sürede onu maçlara hazırlamak için çift antrenman programı uyguladığı belirtildi.

Benzer şekilde Ruben ve Vincent hakkında da bilgi veren Eşer, Ruben'in Hollanda 2. Lig'inde antrenman temposu yakaladığını; Vincent'in ise bireysel çalıştığını söyledi. Teknik ekip, son birkaç gündür uygulanan çift antrenmanlarla bu oyuncuları gözlemleyip maç kadrosuna alınıp alınmayacağını değerlendirecek.

hafta içi hedefi ve taraftar beklentisi:

Eşer, ligde tablonun henüz netleşmediğini, transferler tamamlandıkça birkaç haftada bazı dengelerin oturacağını belirtti. Zorlu bir rakip olan Esenler Erokspor karşısında galibiyeti hedeflediklerini söyleyen teknik direktör, özellikle taraftarın desteğinin önemine dikkat çekti ve 'taraftarımızın desteğiyle hafta içi mesaisinde ilk 3 puanımızı inşallah alacağız' ifadelerini kullandı.

Basın toplantısında Eşer, takımın oyununda gelişme olduğunu, genç oyuncuların alışma sürecini yavaş yavaş atlattıklarını ve önlerinde zorlu bir maç olduğunu tekrarladı. Yönetim, teknik ekip ve oyuncuların hedefi; ev sahibi avantajını kullanarak çıkışa geçmek ve ligde istediği konuma yükselmek.

BODRUM FK HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR