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Burhaniye'de briç rüzgârı: zafer kupasında körfezden 80 sporcu buluştu

Burhaniye Belediyespor'un Zafer Kupası'na Edremit Körfezi'nden 80 sporcu katıldı; çekişmeli maçlarda bölge ikilileri ödüllerini aldı.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 14:27

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Burhaniye'de briç rüzgârı: zafer kupasında körfezden 80 sporcu buluştu

burhaniye'de zafer kupası turnuvası

Burhaniye Belediyespor Briç Kulübü tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Kupası turnuvası, bölgedeki briç camiasının yoğun ilgisini topladı. Turnuva, kulüp tesislerinde gerçekleştirildi ve Edremit Körfezi çevresindeki ilçelerden toplam 80 sporcu mücadele etti.

turnuva ve katılım:

Organizasyon, 20 masa üzerinden oynanan çekişmeli eşleşmelere sahne oldu. Yarışmada Burhaniye'nin yanı sıra Altınoluk ve Ayvalık gibi Körfez ilçelerinden katılımlar oldu; karşılaşmalar boyunca sporcuların strateji ve koordinasyonları öne çıktı. Turnuvanın düzenlenmesi ve yönetimi, Belediyespor Briç Kulübü tarafından gerçekleştirildi.

sonuçlar ve ödüller:

Güney‑Kuzey grubunda Enis Luş - Cemal Kumkumoğlu ikilisi birinci oldu. İkinciliği Mehmet Bayram - Güven Balkancı, üçüncülüğü ise İskender Altuğ - Muhittin Öztürk ikilisi kazandı. Doğu‑Batı grubunda birinciliğe Mehmet Aydın Erceiş - Salih Demircan çifti yükseldi; Ali Horuz - Yalçın Uzan ikinci, Seyit Ünlüçay - Şükrü Ziya Savaş ise üçüncü oldu.

Dereceye giren sporcuların ödülleri, turnuvanın organizasyonunda görev alan ve kulübün başkanlığını yürüten Bülent Turan tarafından takdim edildi.

Bülent Turan, turnuvanın bölgedeki briç dostlarını buluşturduğunu ve organizasyonun beklentilerin üzerinde ilgi gördüğünü belirtti. Turan, 20 masada oynanan maçların çekişmeli geçtiğini, Burhaniye, Altınoluk ve Ayvalık'tan gelen sporcuların dereceye girerek kupalarını aldığını, etkinliğin keyifli geçtiğini ve kulüp olarak Körfez'de düzenli turnuvaları sürdürme niyetinde olduklarını ifade etti. Başkan ayrıca herkesi kulübe gelerek briç oynamaya davet etti.

Turnuva, bölge içi rekabetin güçlenmesine ve yerel briç topluluğunun buluşmasına katkı sağlaması bakımından önemli bir organizasyon olarak kayda geçti.

BRİÇ OYNAYANLAR

BRİÇ OYNAYANLAR

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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