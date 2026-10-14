Bodrum limanında iki kruvaziyerle 2 bin 437 ziyaretçi

Bodrum Cruise Port'ta sabah hareketliliği:

Muğla’nın Bodrum ilçesindeki Bodrum Cruise Port, sabah saatlerinde iki kruvaziyer gemisinin uğramasıyla yoğun bir gün yaşadı. Limana yanaşan gemilerle ilçeye toplam 2 bin 437 yolcu gelirken, bölgedeki turizm hareketliliği de havadan görüntülendi.

Le Champlain'in ilk ziyaretinde ayrıntılar:

Fransa bayraklı Le Champlain, 131 metre uzunluğunda olup saat 07.00'de Rodos Limanı'ndan Bodrum'a geldi. Gemide 166 yolcu ve 123 mürettebat bulunuyordu; yolcuların ağırlıklı bölümünü Amerikalı ziyaretçiler oluşturdu. Le Champlain'in Bodrum'a gerçekleştirdiği bu ziyaret, geminin bölgedeki ilk uğraması olarak kayda geçti. Geminin planlanan hareket saati 21.00 olarak bildirildi ve rotası Santorini Limanı şeklinde açıklandı.

Brilliance Of The Seas ve yolcu profili:

Bahamalar bayraklı Brilliance Of The Seas ise 294 metre uzunluğunda olup saat 07.20'de Mikonos Limanı'ndan Bodrum'a ulaştı. Bu gemide 2 bin 271 yolcu ve 860 mürettebat yer alıyordu; yolcu kitlesinin büyük çoğunluğunu yine Amerikalılar oluşturdu. Söz konusu geminin de akşam saat 18.00'de Santorini Limanı'na hareket etmesi planlanıyor.

İki kruvaziyerin limana yanaşması ve yolcu hareketliliği, Bodrum kıyılarında günün erken saatlerinde belirgin bir canlılık yaratırken, liman ve çevresi havadan görüntülendi. Yerel yetkililer ve liman işletmecileri, planlı hareket takviminin turizm akışı üzerindeki etkilerini takip etmeye devam ediyor.

BODRUM LİMANI’NDA KRUVAZİYER HAREKETLİLİĞİ: 2 BİN 437 YOLCU GELDİ