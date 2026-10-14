Dolar 49,3877 +0,04%
Euro 55,3260 +0,12%
Bist 12.190,70 -0,49%
Altın Gram 6.614,83 -0,27%
EUR/USD 1,1197 -0,06%
Brent Petrol 105,84 +0,14%
--°

Bodrum limanında iki kruvaziyerle 2 bin 437 ziyaretçi

Bodrum Cruise Port'a sabah yanaşan Le Champlain ve Brilliance Of The Seas ile ilçeye toplam 2 bin 437 yolcu geldi; gemiler Santorini'ye hareket edecek.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 12:24

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

Bodrum limanında iki kruvaziyerle 2 bin 437 ziyaretçi

Bodrum Cruise Port'ta sabah hareketliliği:

Muğla’nın Bodrum ilçesindeki Bodrum Cruise Port, sabah saatlerinde iki kruvaziyer gemisinin uğramasıyla yoğun bir gün yaşadı. Limana yanaşan gemilerle ilçeye toplam 2 bin 437 yolcu gelirken, bölgedeki turizm hareketliliği de havadan görüntülendi.

Le Champlain'in ilk ziyaretinde ayrıntılar:

Fransa bayraklı Le Champlain, 131 metre uzunluğunda olup saat 07.00'de Rodos Limanı'ndan Bodrum'a geldi. Gemide 166 yolcu ve 123 mürettebat bulunuyordu; yolcuların ağırlıklı bölümünü Amerikalı ziyaretçiler oluşturdu. Le Champlain'in Bodrum'a gerçekleştirdiği bu ziyaret, geminin bölgedeki ilk uğraması olarak kayda geçti. Geminin planlanan hareket saati 21.00 olarak bildirildi ve rotası Santorini Limanı şeklinde açıklandı.

Brilliance Of The Seas ve yolcu profili:

Bahamalar bayraklı Brilliance Of The Seas ise 294 metre uzunluğunda olup saat 07.20'de Mikonos Limanı'ndan Bodrum'a ulaştı. Bu gemide 2 bin 271 yolcu ve 860 mürettebat yer alıyordu; yolcu kitlesinin büyük çoğunluğunu yine Amerikalılar oluşturdu. Söz konusu geminin de akşam saat 18.00'de Santorini Limanı'na hareket etmesi planlanıyor.

İki kruvaziyerin limana yanaşması ve yolcu hareketliliği, Bodrum kıyılarında günün erken saatlerinde belirgin bir canlılık yaratırken, liman ve çevresi havadan görüntülendi. Yerel yetkililer ve liman işletmecileri, planlı hareket takviminin turizm akışı üzerindeki etkilerini takip etmeye devam ediyor.

BODRUM LİMANI’NDA KRUVAZİYER HAREKETLİLİĞİ: 2 BİN 437 YOLCU GELDİ

BODRUM LİMANI’NDA KRUVAZİYER HAREKETLİLİĞİ: 2 BİN 437 YOLCU GELDİ

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Muş ovadan sofraya: pancar hasadıyla 2,5 milyar liralık ekonomik hareketlilik
images

Çarşamba’da tarım için ortak vizyon ve iş birliği adımları
images

şirketlerin rotası: yeşil enerjide regülasyon, teknoloji ve finansmanın kesişimi
images

Sivas'ta sanayi esnafıyla birlik mesajı: ortak adımlarla kalkınma

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Cenaze yolculuğunda minibüs devrildi, Yozgat'ta 8 kişi yaralandı

Bali'de sualtı görsel sanatlarında Türkiye'den video zaferi

Fırıncı esnafını ayakta tutma mücadelesi: maliyet baskısına karşı dayanışma çağrısı

Vali Küçük arkeoloji müzesi inşaatında son durumu değerlendirdi

TREND HABERLER

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Esenyurt dosyasında şüpheli para trafiği: ihalelerde yüzde 20'lik rüşvet iddiası ve tape kayıtları

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Reyhan Karaca iyilik için Bodrum'da sahneye çıkıyor

Gece süren çalışmaların ardından 22 saat sonra ulaşıldı: Maltepe'de Hüseyin Özkurt'un cenazesi çıkarıldı