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Bodrum Mazı'da orman yangını: havadan ve karadan müdahale sürüyor

Bodrum Mazı Mahallesi Çocuk Mezarlığı mevkiinde çıkan orman yangınına 6 helikopter ve 2 uçak havadan, 16 arazöz ile 6 su tankeri karadan müdahale ediyor.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 14:20

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bodrum Mazı'da orman yangını: havadan ve karadan müdahale sürüyor

Bodrum Mazı'da orman yangını

Bugün öğle saatlerinde Bodrum'un Mazı Mahallesi Çocuk Mezarlığı mevkiinde, henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını başladı. İhbar üzerine bölgeye Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ve Orman İşletme Şefliği ekipleri sevk edildi.

Müdahale çalışmaları:

Yangının kontrol altına alınabilmesi için havadan 6 helikopter ve 2 uçak ile, karadan ise 16 arazöz ve 6 su tankeri ile müdahale sürüyor. Ekipler, alevlere yönelen kritik noktalarda öncelik vererek söndürme çalışması yürütüyor.

Durum ve ilerleyen süreç:

Şu ana kadar söndürme çalışmaları devam ediyor; yangının çıkış nedeni henüz tespit edilmedi. Bölgedeki çalışmalarda ilerleme kaydedildikçe yetkililer tarafından yeni bilgilendirme yapılması bekleniyor.

BODRUM’UN MAZI MAHALLESİ’NDE ORMANLIK ALANDA YANGIN ÇIKTI.

BODRUM’UN MAZI MAHALLESİ’NDE ORMANLIK ALANDA YANGIN ÇIKTI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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