Bodrum pilotlu HearWarn projesi kıyı kentlerinde insan odaklı sel erken uyarısı geliştiriyor

Uluslararası fon desteğiyle hayata geçiriliyor:

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Bodrum Denizcilik Meslek Yüksekokulunun paydaşı olduğu HearWarn projesi, uluslararası değerlendirme sürecinin ardından fon desteği almaya hak kazandı. Proje, kıyı kentlerinde sel ve fırtına dalgası gibi tehlikelere karşı insan odaklı erken uyarı ve dayanıklı altyapı geliştirmeyi amaçlıyor.

Projenin kapsamı ve yöntemleri:

HearWarn—Sel Riski Taşıyan Kıyı Kentleri İçin İnsan Odaklı Erken Uyarı ve Dayanıklı Altyapı—çalışmaları kapsamında Bodrum pilot sahasında hem teknik risk analizleri hem de toplumsal dinamikler bir arada değerlendirilecek. Projede, fiziksel tehlike modellemeleri ile risk haritaları oluşturulacak; fiziksel maruziyet verileri sosyal göstergeler ve yerel bilgilerle harmanlanarak sosyal-ekolojik kırılganlıklar ortaya konacak.

Çalışmalarda yalnızca sayısal veriler değil, yerel bilgi, sosyal kırılganlıklar ve farklı toplumsal grupların risk algıları ve davranışları da dikkate alınacak. Mevcut erken uyarı sistemlerinin toplumun farklı kesimlerince nasıl algılandığı, uyarılara duyulan güven düzeyi ve uyarı karşısındaki davranış biçimleri saha araştırmaları ve katılımcı yöntemlerle incelenecek. Ayrıca simülasyonlar yoluyla tahliye senaryoları test edilerek kapsayıcı iletişim ve tahliye stratejileri birlikte tasarlanacak.

Konsorsiyum ve pilot uygulama ayrıntıları:

Belmont Forum’a sunulan HearWarn, uluslararası panelde değerlendirilerek 32 uygun proje arasından seçilen 7 projeden biri oldu; değerlendirme paneli 22 uzmandan oluşuyordu. Projenin bütçesi yaklaşık 1,75 milyon avro olarak belirlendi. Konsorsiyumda Türkiye dışında Japonya’dan Kyoto Üniversitesi, Tayvan, Fransa’nın Réunion bölgesi, Almanya, Taipei ve İsviçre’den üniversite ve araştırma kurumları yer alıyor.

Türkiye pilot uygulama sahası olarak Bodrum seçildi. MSKÜ Bodrum Denizcilik Meslek Yüksekokulunun katkılarıyla yürütülecek saha çalışmaları, yerel ihtiyaçları gözeten iletişim kanalları ve tahliye planlarının geliştirilmesine odaklanacak. Kurumsal kapasite değerlendirmeleriyle mevcut iletişim ve tahliye uygulamalarındaki eksikler belirlenecek ve yerel aktörlerle ortak çözümler üretilecek.

Projenin sonunda hedeflenen çıktılar arasında detaylı risk ve kırılganlık haritaları, kapsayıcı tahliye kılavuzları ve bilimsel verilere dayalı karar destek araçları bulunuyor. Elde edilen deneyimlerin MSKÜ öncülüğünde farklı kıyı kentlerine uyarlanabilir stratejilere dönüştürülmesi amaçlanıyor; böylece iklim değişikliği ve hızlı kentleşmenin artırdığı risklere karşı hem teknik hem de toplumsal düzeyde dayanıklılık güçlendirilecek.

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (MSKÜ) BODRUM DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULUNUN PAYDAŞLARI ARASINDA YER ALDIĞI "HEARWARN-SEL RİSKİ TAŞIYAN KIYI KENTLERİ İÇİN İNSAN ODAKLI ERKEN UYARI VE DAYANIKLI ALTYAPI" PROJESİ, ULUSLARARASI DEĞERLENDİRME SÜRECİNİN ARDINDAN FON DESTEĞİ ALMAYA HAK KAZANDI.