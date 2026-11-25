Test atışı ve entegrasyon:

ASELSAN tarafından geliştirilen TOLUN L mühimmatı, Saros Hedef Adası'nda yapılan denemede SADAK-4T çoklu taşıma salanıyla entegre edilerek AKINCI platformundan atıldı ve hedefe tam isabetle vurdu. Test, TOLUN L'in İHA platform entegrasyonu ve çoklu taşıyıcı sistemiyle birlikte operasyonel uyumunu gösterdi.

Teknik özellikler:

TOLUN L, 250 lb. sınıfında, parçacık etkili harp başlığına sahip bir tam atım mühimmat olarak öne çıkıyor. Açılır kanat yapısı sayesinde İHA kullanımında 50+ km menzile ulaşabilen mühimmat, KİLİT 310 lazer arayıcı başlığıyla kritik sabit ve hareketli hedeflere hassas angajman imkânı veriyor. Çalışma prensibi gereği mühimmat, uçaktan ayrıldıktan sonra ilk ANS güdümlü KKS çözümü sağlanana dek ANS ile uçuşunu sürdürebiliyor; hedeften yansıyan lazer enerjisini tespit ettiğinde KİLİT 310 başlığı döngüye alarak angajmanı tamamlıyor.

Taşıma ve kullanım özellikleri:

Mühimmat, SADAK-4T gibi çoklu taşıma salanlarında taşınabilecek şekilde tasarlanmış bütünleşik ANS-KKS ve lazer arayıcı başlık güdümlü bir çözüm sunuyor. Her türlü hava şartında görev yapabilen sistem, yol noktası takibi, seçilebilir vuruş açısı ve kokpitten programlanabilen tahribat ayarlarıyla sortie sayısını azaltıp operasyon maliyetlerini düşürebiliyor. Bu özellikler, hedef üzerindeki tahribatın maksimum düzeye çıkarılmasına olanak tanıyor.

Operasyonel etkiler:

TOLUN L, sabit ve hareketli hedeflere karşı etkinlik, tek sortide tek veya çoklu hedeflere eş zamanlı angajman kabiliyeti ve gece/gündüz görev yapabilme özellikleriyle hava taarrubunda fark yaratıyor. Yazılım tabanlı GNSS aldatmasına karşı dayanıklılık ve CRPA antiJam anteni ile GNSS karıştırmasına karşı direnç, sistemin modern muharebe ortamlarında güvenilirliğini artırıyor. Bu nitelikler, özellikle hareketli hedeflere karşı hassasiyet ve düşük yanaşma hasarı sağlama kapasitesiyle öne çıkıyor.

Test atışı, TOLUN L'in İHA entegrasyonu, taşıma ve hedefe yönelme süreçlerindeki uyumunu doğrulayarak sistemin sahada kullanılmaya hazır olduğunu göstermiştir.

ASELSAN TARAFINDAN GELİŞTİRİLEN 250 LB. SINIFINDAKİ TOLUN L, SAROS HEDEF ADASINDA YAPILAN TEST ATIŞINDA, SADAK-4T ÇOKLU TAŞIMA SALANIYLA İLK KEZ ENTEGRE EDİLDİĞİ AKINCI'DAN ATEŞLENEREK HEDEFİ TAM İSABETLE VURDU.