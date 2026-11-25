etkinlik ve hedef:

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 25 Kasım Dünya Balıkçılık Günü dolayısıyla kurum binasının bahçesinde bir etkinlik düzenledi. Etkinliğin amacı, öğrencilere balık tüketiminin önemini anlatmak ve su ürünlerine yönelik farkındalık oluşturmak olarak açıklandı.

Etkinlikte pişirilen alabalık ve palamuttan hazırlanan balık ekmekler, etkinliğin yer aldığı alanda öğrencilere ikram edildi.

öğrenci katılımı ve saha uygulaması:

Dağıtım, Fatih İlkokulu'ndan gelen 250 öğrenciye yönelik gerçekleştirildi. İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş, etkinlik sırasında öğrencilere yönelik bilgilendirmeler yaptıklarını belirtti ve kurum olarak hem balığı sevdirmeyi hem de su ürünlerini tanıtmayı hedeflediklerini vurguladı.

Tingiş, "Toplamda 250 öğrencimize balık ekmek dağıttık. Amacımız hem öğrencilerimize balığı sevdirmek hem de su ürünlerini tanıtmaktır. Öğrencilerimize balık satılan yerleri gezdirdik, numuneler aldık" sözleriyle etkinliğin kapsamına ilişkin bilgi verdi.

Etkinlik sonrasında öğrenciler, ikram edilen balık ekmekleri tükettikten sonra okullarına geri döndü. Yerel düzeyde düzenlenen bu tür etkinliklerin, çocuklarda beslenme alışkanlıkları ve su ürünlerine yönelik merak uyandırma açısından önem taşıdığı bildirildi.

IĞDIR’DA DÜNYA BALIKÇILIK GÜNÜ’NDE 250 ÖĞRENCİYE BALIK EKMEK İKRAM EDİLDİ