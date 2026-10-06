Bodrum’da Mumcular, Gölbaşı ve Gümüşlük’te kapsamlı asfalt çalışmaları

belediye ekipleri kent genelinde üstyapı yenilemesini sürdürüyor

Bodrum Belediyesi, kent içi ulaşım kalitesini artırmak amacıyla Mumcular, Gölbaşı ve Gümüşlük mahallelerinde planlı üstyapı çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar, öncelikli ihtiyaçlar doğrultusunda cadde ve sokakların sıcak asfalt kaplaması ile yağmur suyu drenaj hattı imalatını kapsıyor.

Karaova ve Mumcular hattında çalışmalar:

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Ekim ayının ilk haftasında Karaova Mahallesi Yaşar Yılmaz Caddesi ve bağlı sokaklarda sıcak asfalt uygulamalarını tamamladı. Ardından ekipler, 5 Ekim Pazartesi günü Mumcular Mahallesi Alparslan Caddesinde başlattıkları sıcak asfalt kaplama işini sürdürüyor. Alparslan Caddesi üzerinde aynı zamanda yağmur suyu drenaj hattı imalatı da devam ediyor; belediye, çalışmaların kısa sürede tamamlanmasını hedefliyor.

Gümüşlük’te ön hazırlık ve asfaltlama:

Gümüşlük Mahallesi’nde Karakaya Kavşağı’ndan başlayıp Kadıhan Market ve Mezarlık güzergahı üzerinden Jandarma Kavşağı’na kadar uzanan hatta, asfalt öncesi trimer kazısı