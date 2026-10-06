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Bodrum’da Mumcular, Gölbaşı ve Gümüşlük’te kapsamlı asfalt çalışmaları

Bodrum Belediyesi Fen İşleri ekipleri Mumcular, Gölbaşı ve Gümüşlük’te sıcak asfalt, trimer ve drenaj çalışmaları yürüterek yolları yeniliyor.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 12:43

GÜNCELLEME: 06 Ekim 2026 - 12:45

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EDİTÖR: Emre Koç

Bodrum’da Mumcular, Gölbaşı ve Gümüşlük’te kapsamlı asfalt çalışmaları

belediye ekipleri kent genelinde üstyapı yenilemesini sürdürüyor

Bodrum Belediyesi, kent içi ulaşım kalitesini artırmak amacıyla Mumcular, Gölbaşı ve Gümüşlük mahallelerinde planlı üstyapı çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar, öncelikli ihtiyaçlar doğrultusunda cadde ve sokakların sıcak asfalt kaplaması ile yağmur suyu drenaj hattı imalatını kapsıyor.

Karaova ve Mumcular hattında çalışmalar:

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Ekim ayının ilk haftasında Karaova Mahallesi Yaşar Yılmaz Caddesi ve bağlı sokaklarda sıcak asfalt uygulamalarını tamamladı. Ardından ekipler, 5 Ekim Pazartesi günü Mumcular Mahallesi Alparslan Caddesinde başlattıkları sıcak asfalt kaplama işini sürdürüyor. Alparslan Caddesi üzerinde aynı zamanda yağmur suyu drenaj hattı imalatı da devam ediyor; belediye, çalışmaların kısa sürede tamamlanmasını hedefliyor.

Gümüşlük’te ön hazırlık ve asfaltlama:

Gümüşlük Mahallesi’nde Karakaya Kavşağı’ndan başlayıp Kadıhan Market ve Mezarlık güzergahı üzerinden Jandarma Kavşağı’na kadar uzanan hatta, asfalt öncesi trimer kazısı

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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