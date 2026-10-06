Akyurt'ta Elecik mahalle konağının temeli atıldı

Elecik Mahallesi yeni konağına kavuşuyor

Akyurt Belediyesi, mahalle konağı geleneğini sürdürüyor ve Elecik Mahalle Konağı için temel atma çalışmalarına başladı. Temel törenine Akyurt Kaymakamı Hamit Genç, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, AK Parti Akyurt İlçe Başkanı Murat Yıldırım, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, idari amirler, muhtarlar ve çok sayıda Elecikli vatandaş katıldı.

törene katılanlar ve konuşmalar:

Başkan Hilal Ayık törende yaptığı konuşmada, "Elecik mahalle konağımız yılların yorgunluğuyla artık hizmet ömrünü tamamlamış bir yapı halindeydi. Muhtarımız ve Elecikli hemşehrilerimizle yaptığımız istişare sonucunda yeni konağımızı yapmaya karar verdik." sözlerine yer verdi. Ayık, projenin mahalle ihtiyacına göre şekillendirildiğini vurgulayarak belediye ekiplerine ve katılımcılara teşekkür etti.

Akyurt Kaymakamı Hamit Genç ise törende, "Bu sene bereketli bir yıl. Yine bir temel atma törenindeyiz. Her mahallemizde böyle mekanlara ihtiyacımız var. Birçok mahallemizde konak var. Buralar insanlarımızın birlik ve beraberliğini sağlayacak mekanlar. İyi günde kötü günde ihtiyaç duyulan mekanlar." ifadelerini kullandı ve yapımda emeği geçenlere hayırlı olsun dileklerini iletti.

konakta planlanan alanlar ve kullanım amaçları:

Belediye tarafından açıklanan plana göre 2 katlı olarak inşa edilecek konağın içinde ıslak hacimler ve büyük bir mutfak yer alacak. Üst katta muhtar ve derneklerin kullanımına sunulacak odalar planlanırken, geniş bahçenin düğün ve diğer organizasyonlar için uygun bir alan olarak hizmet vermesi hedefleniyor.

Başkan Ayık, konak açılışının da inşaat tamamlandığında halkla birlikte kutlanacağını belirtti ve temel törenine katılan tüm vatandaşlara teşekkür etti.

Tören, Akyurt Müftüsü Adem Yıldız'ın yaptığı duanın ardından kurban kesilmesiyle son buldu ve Elecik Mahalle Konağı'nın temeli resmen atıldı.

AKYURT BELEDİYESİ MAHALLE KONAĞI KÜLTÜRÜNÜ YENİ KONAKLAR İNŞA EDEREK YAŞATIYOR.