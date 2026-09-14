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Bodrum'da yasadışı bahis ağı çökertildi: 41 gözaltı, 9 şüpheli aranıyor

Muğla İl Jandarma'nın 'Sokaklar Güvende' operasyonunda, yasadışı bahis ağında yer aldığı belirlenen 50 şüpheliden 41'i yakalandı; 9 kişi aranıyor.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 17:12

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bodrum'da yasadışı bahis ağı çökertildi: 41 gözaltı, 9 şüpheli aranıyor

Operasyonun kapsamı:

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma dosyası kapsamında, Muğla İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 20 Mayıs 2026 tarihinde 'Takipli Siber Suç Faaliyeti' çerçevesinde çalışma başlattı. Yapılan açık kaynak araştırmaları ve MASAK analiz raporları sonucunda, yasadışı bahis siteleri üzerinden para nakline aracılık eden 50 şüpheli tespit edildi.

Şüphelilerin hesap hareketleri detaylı olarak incelendiğinde, söz konusu ağın toplam 12 milyar 879 milyon 558 bin 363 TL işlem hacmine konu olduğu belirlendi. Bu tespitler soruşturmanın yönünü belirleyerek eş zamanlı operasyon hazırlıklarını hızlandırdı.

emniyet müdahalesi ve gözaltılar:

Muğla İl Jandarma Komutanlığı, bugün sabah saatlerinde 'Sokaklar Güvende' adıyla planlanan eş zamanlı operasyonu icra etti. Operasyon kapsamında 41 şüpheli yakalanırken, 9 şüpheli hakkında yakalama çalışmaları devam ediyor. Yapılan müdahale sırasında şüphelilerin adreslerinde ve adrese bağlantılı noktalarda aramalar gerçekleştirildi.

ele geçirilen dijital materyaller ve deliller:

Aramalar sonucunda suç bağlantısını ortaya koymaya yönelik çok sayıda dijital ve fiziksel materyal ele geçirildi. Kayda geçen malzemeler arasında 62 cep telefonu, 58 sim kart, 38 flash bellek, 6 hafıza kartı, 17 CD, 21 notebook, 4 masaüstü bilgisayar, 8 harddisk, 2 akıllı saat, 3 DVD kaset, 1 veri transfer kablosu ve 5 tablet bulunuyor. Toplamda 225 dijital materyal ile birlikte 2 tabanca da ele geçirildi.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması sürüyor; jandarma ekipleri elde edilen delillerin analizini ve yakalanamayan şüphelilerin tespitine yönelik çalışmaları sürdürüyor. Soruşturmanın ilerleyişi, adli sürecin gerektirdiği usuller çerçevesinde kamuoyuyla paylaşılacak.

BODRUM’DA DEV YASADIŞI BAHİS OPERASYONU

BODRUM’DA DEV YASADIŞI BAHİS OPERASYONU

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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