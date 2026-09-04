Yiğido Dede, eskimeyen oyunları Sivas'ta çocuklarla yeniden buluşturuyor

Sivas'ta geleneksel oyun ve masal geleneği canlanıyor

Sivas'ta çocukları geleneksel masallar, kitaplar ve unutulmaya yüz tutmuş oyunlarla buluşturmayı hedefleyen Yiğido Dede’yle Eskimeyen Oyunlar projesi resmen başladı. Proje, çocukların hayal dünyasını zenginleştirmek ve kültürel mirasla kurulan bağı güçlendirmek amacıyla tasarlandı.

Etkinliklerin içeriği ve amaçları:

Proje kapsamında düzenlenecek masal etkinlikleri ile çocuklara yerel anlatıların aktarılması planlanıyor. Ayrıca unutulmaya yüz tutmuş geleneksel oyunlar oynatılarak hem fiziksel hem sosyal becerilerin desteklenmesi hedefleniyor. Etkinliklere eşlik edecek kitap desteği ile okuma alışkanlığının teşvik edilmesi ve çocukların kültürel bilincinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Açılış ve yürütücüler:

Projenin açılışı Sivas Halk Eğitimi Merkezinde gerçekleştirildi. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün PRODES Programı kapsamında desteklenen çalışmada, Yiğido Dede karakteriyle çocuklarla buluşacak olan Selman Devecioğlu geleneksel masalları anlatarak etkinliklere katkı sunacak. Proje, çocukların sosyal hayatta daha fazla yer almasına ve kültürel değerlerle güçlü bağlar kurmalarına odaklanıyor.

SİVAS’TA ÇOCUKLARI GELENEKSEL MASALLAR, KİTAPLAR VE UNUTULMAYA YÜZ TUTMUŞ ÇOCUK OYUNLARIYLA BULUŞTURMAYI AMAÇLAYAN "YİĞİDO DEDE’YLE ESKİMEYEN OYUNLAR" PROJESİ BAŞLADI.