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Bodrum’un doğal tatları Akasya ile İstanbul’da buluştu

Bodrum merkezli Hatice Teyze, Akasya'daki İstanbul satış noktasında 15 Eylül–15 Aralık tarihleri arasında yöresel ve doğal ürünlerini ziyaretçilerle buluşturuyor.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 09:37

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Bodrum’un doğal tatları Akasya ile İstanbul’da buluştu

Bodrum’un tatları Akasya ziyaretçileriyle buluşuyor

Hatice Teyze, Bodrum merkezli doğal ürün markası, İstanbul'daki tek satış noktası olarak Akasya'da 15 Eylül itibarıyla hizmete başladı. Marka, 15 Aralık'a kadar farklı bölgelerden özenle seçilen ürünleri Akasya ziyaretçilerine sunuyor.

ürün yelpazesi:

Markanın seçkisinde zeytinyağı ve farklı yağ çeşitleri, reçeller, pekmezler, ballar, sirke, salça ve soslar, tarhana, bakliyat, baharat, makarna ve kurutulmuş sebzeler yer alıyor. Doğal bakım kategorisinde ise yağ, tonik, krem, şampuan, jel ve serum gibi alternatifler dikkat çekiyor.

yerel üretim ve marka hikâyesi:

Hatice Teyze, doğal yaşam ve geleneksel üretim kültürünü odağına alıyor. Kurucusunun sağlıklı beslenme ve doğal yaşam üzerine yürüttüğü araştırmaların ardından Bodrum'a yerleşmesi ve geleneksel yöntemleri modern üretim teknikleriyle bir araya getirmesi, markanın temelini oluşturuyor.

Marka, Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen ürünleri yerel üreticilerle kurduğu iş birlikleri aracılığıyla tüketiciyle buluşturuyor; her ürünün çıktığı coğrafyadan sofraya ulaşmasına önem veriliyor. Bu yaklaşım, ziyaretçilere yalnızca ürün satın alma fırsatı sunmakla kalmayıp bölgesel üretimin hikâyesini tanıma imkânı da sağlıyor.

Akasya, alışveriş, kültür ve yaşam merkezi olarak farklı marka ve deneyimleri bir araya getirirken, Hatice Teyze'nin varlığı İstanbul'daki tüketicilere Bodrum ve diğer yörelerin doğal lezzetlerini deneyimleme olanağı sunuyor. Pop-up sürecinin gördüğü ilgi, yerel üreticiler için de yeni pazar kapıları açma potansiyeli taşıyor.

Ziyaretçiler, markanın Akasya'daki noktasında 15 Aralık'a kadar doğal ve yöresel ürünleri doğrudan inceleyip satın alabilirler.

BODRUM MERKEZLİ DOĞAL ÜRÜN MARKASI HATİCE TEYZE, İSTANBUL’DAKİ TEK SATIŞ NOKTASIYLA AKASYA’DA...

BODRUM MERKEZLİ DOĞAL ÜRÜN MARKASI HATİCE TEYZE, İSTANBUL’DAKİ TEK SATIŞ NOKTASIYLA AKASYA’DA YERİNİ ALDI. 15 EYLÜL İTİBARIYLA HİZMET VERMEYE BAŞLAYAN HATİCE TEYZE, 15 ARALIK’A KADAR FARKLI BÖLGELERDEN ÖZENLE SEÇİLEN DOĞAL ÜRÜNLERİ İSTANBUL’DA AKASYA ZİYARETÇİLERİYLE BULUŞTURUYOR.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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