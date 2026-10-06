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Boğazlıyan'da organize kaçakçılık operasyonu: 30 litre etil alkol ele geçirildi

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde polis ekiplerinin operasyonunda 30 litre kaçak etil alkol bulundu; M.T. ve U.K. hakkında 5607 sayılı kanun kapsamında işlem başlatıldı.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 15:55

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Boğazlıyan'da organize kaçakçılık operasyonu: 30 litre etil alkol ele geçirildi

operasyonun ayrıntıları:

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Boğazlıyan ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan arama sonucunda 30 litre etil alkol ele geçirildi.

şüpheliler ve yasal işlem:

Çalışma kapsamında hakkında işlem başlatılan şahıslar olarak kayıtlara geçen M.T. ve U.K. hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca işlem başlatıldı.

soruşturmanın seyri:

Soruşturma işlemleri ve delil değerlendirmesi emniyet birimleri tarafından sürdürülüyor.

YOZGAT&#039;IN BOĞAZLIYAN İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİ YAPTIKLARI ÇALIŞMADA 30 LİTRE KAÇAK ETİL ALKOL ELE...

YOZGAT'IN BOĞAZLIYAN İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİ YAPTIKLARI ÇALIŞMADA 30 LİTRE KAÇAK ETİL ALKOL ELE GEÇİRDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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