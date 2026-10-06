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Gazipaşa'da hafriyat alanında kol kazası: 15 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Kahyalar Mahallesi'nde hafriyat sırasında iş makinesinin koluna sıkışan 15 yaşındaki K.S., ağır yaralı olarak ALKÜ'ye sevk edildi.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 16:31

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Gazipaşa'da hafriyat alanında kol kazası: 15 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Olayın gelişimi:

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi Kahyalar Mahallesi'nde bugün saat 11.00 sıralarında meydana gelen kazada, hafriyat çalışması yapan bir iş makinesinin ana koluna 15 yaşındaki K.S. sıkıştı. Olay sırasında iş makinesini kullanan operatörün M.K. olduğu bildirildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin alanda yaptığı ilk müdahalenin ardından sıkışma durumundan çıkarılan genç, sağlık personeli tarafından ilk olarak yerel hastaneye götürüldü.

Müdahale ve sağlık durumu:

Sıkışma sonrası ilk kontrolleri yapılan K.S., durumunun ağır olduğu değerlendirilmesi üzerine ileri tetkik ve tedavi amacıyla Gazipaşa Devlet Hastanesi'nden Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanedeki tedavi süreci ve yapılacak tetkiklerin sonuçları bekleniyor.

Soruşturma:

Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından adli ve idari yönleriyle inceleme başlatıldı. Ekiplerin olay yerinde ve makine üzerinde yapacağı tespitler, kazanın nedenine ilişkin verileri ortaya koyacak. Gelişmelerle ilgili resmi açıklamalar bekleniyor.

ANTALYA’NIN GAZİPAŞA İLÇESİNDE HAFRİYAT ÇALIŞMASI SIRASINDA MEYDANA GELEN İŞ KAZASINDA, İŞ...

ANTALYA’NIN GAZİPAŞA İLÇESİNDE HAFRİYAT ÇALIŞMASI SIRASINDA MEYDANA GELEN İŞ KAZASINDA, İŞ MAKİNESİNİN BOMU İLE KEPÇESİ ARASINDA BAŞI SIKIŞAN 15 YAŞINDAKİ KADİR SEVİLGEN AĞIR YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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