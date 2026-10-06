Güvenlik ve göç yönetiminde iş birliği güçleniyor: Türkiye ile Avusturya bakanları ortak mekanizmayı değerlendirdi

Toplantının kapsamı ve amaçları:

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Avusturya Federal İçişleri Bakanı Gerhard Karner başkanlığındaki heyetlerin katılımıyla gerçekleştirilen Ortak İşbirliği Mekanizması 4. Toplantısı, Türkiye ve Avusturya arasındaki güvenlik iş birliğini derinleştirmeyi amaçladı. Görüşmede, iki ülkenin İçişleri Bakanlıkları arasında kurumsal düzeyde yürütülen iş birliğinin güçlendirilmesi, terörle mücadele, organize suçlarla mücadele ile göç yönetimine ilişkin ortak adımlar ele alındı.

Ortak mekanizmanın değerlendirilmesi:

Bakan Çiftçi, Bakanlıklar arasındaki iş birliğinin kurumsal yapısına vurgu yaparak, "Ortak İşbirliği Mekanizması'nın son derece faydalı olduğunu değerlendiriyoruz" ifadesini kullandı. Çiftçi, siyasi ve ekonomik belirsizliklerin arttığı bir ortamda güvenlik ve göç yönetimi başta olmak üzere geniş bir alanda sürdürülecek iş birliğinin iki ülke için kazanım sağlayacağını belirtti.

Terörle mücadeleye ilişkin değerlendirmeler:

Bakan Çiftçi, Türkiye'nin PKK/KCK, FETÖ, DHKP-C ve DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerine karşı yürüttüğü mücadelenin bölgesel güvenlik ve istikrara katkı sağladığını vurguladı. Bu bağlamda, terörle mücadelede istihbarat paylaşımı, sınır güvenliği ve ortak operasyonel çalışmalara ilişkin adımların önemine dikkat çekildi.

Organize suçlar, yeni nesil tehditler ve göç yönetimi:

Toplantıda organize suç örgütlerinin sınır aşan yapısına dikkat çekildi. Bakan Çiftçi, suç örgütlerinin uyuşturucu ticareti, göçmen kaçakçılığı, insan ticareti, siber suçlar, suç gelirlerinin aklanması ve silah kaçakçılığı gibi faaliyetleri küresel ölçekte yürüttüğünü; finansal kaynak, lojistik ağ ve yönetici kadrolarının farklı ülkelere yayıldığını belirtti. Ayrıca Çiftçi, "yeni nesil suç örgütleri" olarak tanımlanan yapıların sosyal medya ve dijital iletişim araçlarını etkin kullandığını ve Türkiye olarak bu yapılara karşı amansız bir mücadele yürütüldüğünü söyledi.

Görüşmede ayrıca göç yönetiminin bölgesel etkileri, düzensiz göçle mücadelede iş birliği mekanizmalarının güçlendirilmesi ve gelecekte atılabilecek ortak adımlar üzerinde duruldu.

Son olarak Bakan Çiftçi, ziyaret vesilesiyle iki ülkeyi ilgilendiren konuların birlikte değerlendirildiğini belirterek, "Başta Bakanlıklarımız olmak üzere, ülkelerimiz arasındaki iş birliğinin ve dostluğun artarak sürdürülmesini temenni ediyorum" dedi ve Karner aracılığıyla Avusturya halkına selam ve hürmetlerini iletti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Avusturya Federal İçişleri Bakanı Karner ile bir araya geldi