Dicle semalarında gökkuşağının kısa süreli renk gösterisi

dicle'de gökkuşağı görüntüleri:

Diyarbakır'ın Dicle ilçesi gün içinde aralıklı yağan yağmurla birlikte ortaya çıkan gökkuşağına sahne oldu. Bir yandan yağmur yağarken diğer yandan güneş ışığının etkisiyle gökyüzünde beliren renkli tonlar ilçe genelinde kısa süreli ama dikkat çekici görüntüler oluşturdu. Fotoğraf makinelerine ya da cep telefonlarına yansıyan bu manzara, bir süre sonra kayboldu.

oluşumun nedeni:

Gökkuşağı, yağmur damlalarındaki ışığın kırınımı ve yansıması sonucu oluşur; güneş ile yağmurun aynı anda bulunması, gözlemciyle güneş arasındaki açı gibi koşullar renklerin görünmesini sağlar. Dicle'de görülen kısa süreli gökkuşağı da bu atmosferik şartların geçici olarak bir araya gelmesine bağlıydı.

kısa süreli etkisi ve gözlem:

Oluşumun doğal olarak geçici olması nedeniyle gökkuşağının renkli tonları belli bir süre sonra ortadan kayboldu. Bu tür görüntüler, kısa süreli olmalarına rağmen bulundukları bölgeye görsel çeşitlilik katarak hava olaylarının günlük yaşam üzerindeki etkisini gözler önüne seriyor.

DİCLE'DE GÖKKUŞAĞI GÖRSEL ŞÖLEN OLUŞTURDU