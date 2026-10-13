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Sivas’ta aniden bastıran sağanak günlük hayatı aksattı

Sivas’ta öğle saatlerinde başlayan gök gürültülü ve kuvvetli sağanak yolları suyla doldurdu; vatandaşlar saçaklara ve kapalı alanlara sığınırken yağış kısa sürede kesildi.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 15:22

GÜNCELLEME: 13 Ekim 2026 - 15:25

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EDİTÖR: Aslı Han

Sivas’ta aniden bastıran sağanak günlük hayatı aksattı

Sivas’ta öğle saatlerinde etkili olan sağanak:

Sivas’ta öğle saatlerinde başlayan gök gürültülü ve kuvvetli sağanak, kısa sürede bazı cadde ve sokakları suyla doldurdu. Ani yağış, dışarıda olanları hazırlıksız yakaladı ve geçici ulaşım aksaklıklarına neden oldu.

Vatandaşların korunma çabaları:

Islanmamak için birçok kişi kapalı alanlara yönelirken bazıları saçakların altına sığındı; kimileri ise birkaç kişinin aynı şemsiyeyi paylaşmasıyla korunmaya çalıştı. Kısa süreli yağış, günlük rutini yer yer sekteye uğrattı ancak panik düzeyinde bir karışıklık yaşanmadı.

Yağışın süresi ve olumsuzluk yaşanmaması:

Yolların adeta göle döndüğü görüntülere rağmen, yağışın kısa sürmesi nedeniyle şehir genelinde ciddi bir zarar veya yaralanma bildirilmedi. Kentteki yaşam, yağışın ardından kısa sürede normale döndü.

SİVAS&#039;TA KUVVETLİ SAĞANAK ETKİLİ OLURKEN YOLLAR ADETA GÖLE DÖNDÜ.

SİVAS'TA KUVVETLİ SAĞANAK ETKİLİ OLURKEN YOLLAR ADETA GÖLE DÖNDÜ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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