Muğla'da kurumlara yapılan yeşil dönüşüm: 38 noktaya peyzaj desteği

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden yaz sezonu destek hamlesi

2026 yılı yaz sezonunda Muğla Büyükşehir Belediyesi, kent genelinden gelen talepler doğrultusunda, vatandaşların daha konforlu ve huzurlu yaşayacağı alanlar oluşturmak için çeşitli kurum ve kuruluşlara peyzaj ve sosyal donatı desteği sağladı. Belediye, imkanları çerçevesinde 38 kurum ve kuruluşa kendi ekipman ve teknik kapasitesiyle uygulama yaptı.

uygulama alanları ve yürütülen çalışmalar:

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri öncelikle okullardan gelen taleplere yanıt vererek çocukların ve gençlerin kullandığı bahçelerde oyun grupları, kauçuk zemin uygulamaları, spor alanları, kent mobilyaları, ağaçlandırma, çimlendirme ve çevre düzenlemesi çalışmalarını gerçekleştirdi. Kamu kurumlarından gelen taleplerde ise ihtiyaç doğrultusunda yeşil alan oluşturma ve bakımı, ağaç ve bitki dikimi, sulama sistemleri kurulumu, budama, peyzaj düzenlemeleri ile oyun ve spor alanları, bank ve piknik masaları ve aydınlatma gibi sosyal donatı uygulamaları hayata geçirildi.

kurumlar arası dayanışma ve başkanın değerlendirmesi:

Kıyı Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, kurumlar arası dayanışma ve iş birliğinin hizmet kalitesini yükselttiğini vurguladı. Başkan Aras, "Hepimizin ortak amacı vatandaşlarımızın daha konforlu daha güvenli ve daha nitelikli bir kentte yaşamasını sağlamak. Bir okulumuzun oyun alanına, bir sağlık kuruluşumuzun çevre düzenlemesine, bir kamu kurumumuzun yeşil alanına veya bir belediyemizin sosyal donatı ihtiyacına katkı sunabiliyor ve vatandaşlarımızı mutlu edebiliyorsak biz vazifemizi tam anlamıyla yerine getirmiş oluruz" dedi.

Aras ayrıca ortak akılla ve ortak fayda için kamu imkânlarının kullanılmasının önemine dikkat çekti: "Çocuklarımızın kullandığı alanlardan vatandaşlarımızın ortak yaşam alanlarına, ağaçlandırmadan oyun ve spor alanlarına kadar ihtiyaç duyulan her noktada kurumlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Kamu imkânlarının en büyük gücü, ortak akılla ve ortak fayda için kullanıldığında ortaya çıkar. Memlekete hizmetin kurumu olmaz; hizmetin gerçek sahibi vatandaştır."

Belediyenin saha faaliyetleri, hem eğitim kurumlarına hem de diğer kamu birimlerine yönelik somut düzenlemelerle kent genelinde erişilebilir ve yeşil nesnelere yapılan yatırımları görünür kıldı. Uygulamalar, belediyenin teknik imkanlarıyla hızlı müdahale ve sürdürülebilir bakım hedefleri çerçevesinde gerçekleştirildi.

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA MUĞLA BÜYÜKŞEHİR’DEN PEYZAJ DESTEĞİ