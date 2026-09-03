Yıldırım Beyazıt Mahallesi yeni yollarla daha da güzelleşiyor

Melikgazi Belediyesi, ilçe genelinde ulaşım kalitesini artırma hedefiyle Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde kapsamlı yol çalışmaları sürdürüyor. Kızılırmak Caddesi'nde yapılan yeni bağlantı yollarıyla birlikte toplam 1,5 kilometre uzunluğunda asfalt yol inşa edilecek. Projenin temel amacı, mahallede konforlu ve daha hızlı bir ulaşım ağı sağlamak olarak açıklandı.

Başkanın değerlendirmesi:

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, proje ile bölgedeki ulaşım standartlarının yükseltileceğini ve sürüş güvenliğinin artacağını belirtti. Başkan Palancıoğlu, çalışmaları şu sözlerle anlattı: 'Melikgazi Belediyesi olarak birçok mahallemizde farklı projelere imza atıyoruz. Özellikle yolunu açtığımız yerler hızla yapılaşmaya ve vatandaşın memnuniyetini kazanmaya başlıyor. Kızılırmak Caddesi çıkmaz sokak gibiydi. Burada eski binalar vardı. Vatandaşlarımızla konuşarak anlaşmayı sağladık. Yol üzerinde kalan binaları kaldırarak; temizledik. Şu anda 20 metre genişliğinde güzel bir yolu açıyoruz. Dolayısıyla Kızılırmak Caddesi’nin devamı Hasdal Caddesi’ne kadar açılmış oluyor. Çalışma yapılan bu bölgeden de Sivas Caddesi’ne dönüşü açıyoruz.'

Altyapı, eğitim ve sosyal donatı etkileri:

Palancıoğlu, uzun yıllardır çözüm bekleyen mülkiyet sorunlarının giderildiğini ve bu sayede yolun vatandaşların konforuna uygun şekilde açıldığını söyledi. Altyapı çalışmalarının devam ettiği, kısa süre içinde kaldırım ve asfalt çalışmaları başlayacağı belirtildi. Projenin bölgeye sosyal canlılık kazandıracağı vurgulandı; çünkü yol güzergahında camimiz, Kur’an kursumuz ve daha önce tamamlanan bir ilkokul bulunuyor. Ayrıca ilkokulun hemen yanında inşası süren bir ortaokul var ve ilkokulun peyzaj çalışmaları başlamış durumda.

Belediye yetkilileri, yeni yol bağlantılarıyla mahallenin atıl durumdan çıkarak daha hareketli ve düzenli bir yerleşime kavuşacağını, sakinlerin günlük ulaşımının daha güvenli ve hızlı olacağını ifade etti. Projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki yapılaşmanın ve hizmetlerin daha etkin hale gelmesi hedefleniyor.

İLÇEDE KONFORLU VE SERİ BİR ULAŞIM AĞI OLUŞTURMAK İÇİN ULAŞIM ÇALIŞMALARINA DEVAM EDEN MELİKGAZİ BELEDİYESİ, YILDIRIM BEYAZIT MAHALLESİ KIZILIRMAK CADDESİ’NDE YENİ BAĞLANTI YOLLARI İLE BİRLİKTE 1,5 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA YENİ ASFALT YOL YAPACAK.