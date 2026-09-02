takip edilen bottaki kişi KKTC’de arama kararı bulunan firari çıktı

Sahil Güvenlik takibi sonucu Demre'de yakalama

Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı tarafından göçmen kaçakçılığı şüphesiyle 1 Haziran'dan itibaren izlenen isimsiz süratli lastik botun içinde bulunan bir kişinin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) hakkında arama kararı olan bir firari olduğu belirlendi. Olay, Antalya'nın Demre ilçesinde gerçekleştirilen kontrol ve operasyonlarla ortaya çıktı.

takip ve tespit:

Sahil Güvenlik ekipleri, Mersin’in Silifke ilçesi açıklarında tespit edilen ve yasa dışı faaliyetlerde kullanılıyor olabileceği değerlendirilen botu 1 Haziran tarihinden itibaren takibe aldı. Takip çalışması kapsamında botun hareketleri Bodrum/Muğla hattına kadar izlendi ve bilgi, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığına aktarıldı.

operasyon ve sonuç:

Takip edilen botun sorumluluk sahasına giriş yaptığı bildirildikten sonra, 28 Ağustos 2026 tarihinde Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı unsurlarınca Demre'de yapılan kontrolde bottaki şahıslar tespit edildi. Kontrol sırasında O.T. ile birlikte KKTC vatandaşı S.A. isimli kişi bulundu.

Yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde S.A. hakkında Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yaptığı ve KKTC'de hakkında yakalama kararı bulunduğu bilgisi elde edildi. Bu bulgu üzerine şahsın yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı ve 1 Eylül tarihinde yapılan operasyonda S.A. yakalandı. Yakalama sonrası şahıs, sınır dışı işlemlerinin yürütülmesi amacıyla Antalya İl Göç İdaresi Müdürlüğü Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.

Olayda kullanılan botun takibiyle yürütülen çok aşamalı çalışma, birden fazla Sahil Güvenlik biriminin koordinasyonuyla tamamlandı ve elde edilen istihbari bilgiler doğrultusunda aranan şahsın tespit edilip sınır dışı sürecine sevk edilmesi sağlandı.

ŞAHIS, ANTALYA'NIN DEMRE İLÇESİNDE YAKALANDI.