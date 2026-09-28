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Bolu'da belediye kooperatifine zimmet soruşturmasında 9 kişi gözaltında

Bolu'da S.S. Köroğlu Yöresel Ürünler Kooperatifi'ne yönelik zimmet soruşturmasında jandarma eş zamanlı operasyonla 9 kişi gözaltına alındı; aramalar sürüyor.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 14:03

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bolu'da belediye kooperatifine zimmet soruşturmasında 9 kişi gözaltında

Operasyonun kapsamı:

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Bolu Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren S.S. Köroğlu Yöresel Ürünler Üretim ve Pazarlama Kooperatifi ile kooperatifle ticari ilişkisi olan firmalara yönelik 'zimmet' iddiaları üzerine inceleme başlatıldı. Başsavcılığın talimatıyla jandarma ekipleri soruşturma kapsamında harekete geçti.

soruşturmanın odağı:

Soruşturma, kooperatif yönetimi ve kooperatifle iş yapan şirketler arasındaki ilişkilere odaklandı. İddialar 'zimmet' suçunu kapsıyor; soruşturmanın yürütüldüğü birim tarafından elde edilen bilgilerin değerlendirilmesiyle operasyon kararı alındı.

gözaltı ve arama işlemleri:

Sabah saatlerinde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Boltartek Tarım Ürünleri Ve Teknolojileri San. Tic. Ltd. Şti. Genel Müdürü, İhale/Harcama Yetkilisi ve İhale Komisyonu Başkanı Bahadır Acar ile Köroğlu Organik ve Yöresel Ürünler Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Cevat Çatladı da bulunuyor.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapıldığı, gözaltına alınanların jandarmadaki sorgu işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Kamuya açık kaynaklarda yer alan bilgiler doğrultusunda soruşturmanın ayrıntıları ve ilerleyen işlemler yetkili mercilerce yürütülmeye devam ediyor.

Bolu’da belediye kooperatifine &#039;zimmet&#039; operasyonu: 9 gözaltı

Bolu’da belediye kooperatifine 'zimmet' operasyonu: 9 gözaltı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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