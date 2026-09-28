Bolu'da belediye kooperatifine zimmet soruşturmasında 9 kişi gözaltında

Operasyonun kapsamı:

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Bolu Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren S.S. Köroğlu Yöresel Ürünler Üretim ve Pazarlama Kooperatifi ile kooperatifle ticari ilişkisi olan firmalara yönelik 'zimmet' iddiaları üzerine inceleme başlatıldı. Başsavcılığın talimatıyla jandarma ekipleri soruşturma kapsamında harekete geçti.

soruşturmanın odağı:

Soruşturma, kooperatif yönetimi ve kooperatifle iş yapan şirketler arasındaki ilişkilere odaklandı. İddialar 'zimmet' suçunu kapsıyor; soruşturmanın yürütüldüğü birim tarafından elde edilen bilgilerin değerlendirilmesiyle operasyon kararı alındı.

gözaltı ve arama işlemleri:

Sabah saatlerinde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Boltartek Tarım Ürünleri Ve Teknolojileri San. Tic. Ltd. Şti. Genel Müdürü, İhale/Harcama Yetkilisi ve İhale Komisyonu Başkanı Bahadır Acar ile Köroğlu Organik ve Yöresel Ürünler Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Cevat Çatladı da bulunuyor.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapıldığı, gözaltına alınanların jandarmadaki sorgu işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Kamuya açık kaynaklarda yer alan bilgiler doğrultusunda soruşturmanın ayrıntıları ve ilerleyen işlemler yetkili mercilerce yürütülmeye devam ediyor.

Bolu’da belediye kooperatifine 'zimmet' operasyonu: 9 gözaltı