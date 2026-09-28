Yağmur altında yardım eli: Bursa Osmangazi'de yaya otomobile çarptı

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, Atatürk Caddesi üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir yaya otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan kişi olay yerinde sağlık ekiplerinin gelmesini bekledi.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre kaza, Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Seyir hâlindeki bir otomobilin çarpmasıyla yaya yere düştü ve çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. Olayı gören kişiler durumu hemen 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi.

ilk müdahale ve soruşturma:

Yağmurun etkili olduğu sırada çevredeki vatandaşlar, yaralının daha fazla ıslanmasını önlemek için üzerine şemsiye tuttular. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise kaza yerinde güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

OSMANGAZİ İLÇESİNDE YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN YAYAYA OTOMOBİL ÇARPTI