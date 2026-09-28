Dolar 48,9773 +0,12%
Euro 55,7197 -0,04%
Bist 12.592,76 -2,38%
Altın Gram 6.538,76 -3,90%
EUR/USD 1,1373 -0,18%
Brent Petrol 100,00 +2,63%
--°

Yağmur altında yardım eli: Bursa Osmangazi'de yaya otomobile çarptı

Atatürk Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya, yağmur altında sağlık ekiplerini bekledi; çevredekiler üzerine şemsiye tuttu.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 14:58

GÜNCELLEME: 28 Eylül 2026 - 15:33

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Yağmur altında yardım eli: Bursa Osmangazi'de yaya otomobile çarptı

Yağmur altında yardım eli: Bursa Osmangazi'de yaya otomobile çarptı

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, Atatürk Caddesi üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir yaya otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan kişi olay yerinde sağlık ekiplerinin gelmesini bekledi.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre kaza, Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Seyir hâlindeki bir otomobilin çarpmasıyla yaya yere düştü ve çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. Olayı gören kişiler durumu hemen 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi.

ilk müdahale ve soruşturma:

Yağmurun etkili olduğu sırada çevredeki vatandaşlar, yaralının daha fazla ıslanmasını önlemek için üzerine şemsiye tuttular. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise kaza yerinde güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

OSMANGAZİ İLÇESİNDE YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN YAYAYA OTOMOBİL ÇARPTI

OSMANGAZİ İLÇESİNDE YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN YAYAYA OTOMOBİL ÇARPTI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

malatya'da arazi kavgasında baba ve oğula toplam 50 yıl 3 ay hapis
images

Arkadaşını almaya gelen sürücü indikten sonra düşerek yaşamını yitirdi
images

Uşak'ta kaçak alkol ve tütün operasyonunda ruhsatsız silahlar da bulundu
images

Koyun Adası'nda karaya oturan yelkenliden iki kişi helikopterle kurtarıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gölbaşı'nda okul etkinlikleriyle 23 bin 4 süt dağıtımı yapıldı

Arkadaşını almaya gelen sürücü indikten sonra düşerek yaşamını yitirdi

Uşak'ta kaçak alkol ve tütün operasyonunda ruhsatsız silahlar da bulundu

Koyun Adası'nda karaya oturan yelkenliden iki kişi helikopterle kurtarıldı

TREND HABERLER

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi