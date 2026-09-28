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Adıyaman-Çelikhan yolunda motosiklet devrildi: sürücü hastaneye kaldırıldı

Adıyaman-Çelikhan kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu motosiklet devrildi, sürücü Habib Sivil yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 14:47

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Adıyaman-Çelikhan yolunda motosiklet devrildi: sürücü hastaneye kaldırıldı

Adıyaman-Çelikhan yolunda motosiklet devrildi

Adıyaman-Çelikhan karayolu Ormaniçi Köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir motosiklet devrilerek sürüklendi. Meydana gelen kazada araç sürücüsü yaralandı.

Kaza bölgesi ve araç bilgisi:

Kazada, Habib Sivil idaresindeki 02 AGT 527 plakalı motosikletın devrildiği ve sürüklendiği belirtildi. Olay, Ormaniçi Köyü civarında gerçekleşti.

Yaralıya müdahale ve soruşturma:

Kazada yaralanan sürücü Habib Sivil, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının durumu hakkında yetkililer tarafından henüz ayrıntılı açıklama yapılmadı.

Kazayla ilgili olarak güvenlik ve trafik birimleri tarafından inceleme başlatıldı.

ADIYAMAN’DA, SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ MOTOSİKLETİN DEVRİLMESİ SONUCU 1 KİŞİ...

ADIYAMAN’DA, SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ MOTOSİKLETİN DEVRİLMESİ SONUCU 1 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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