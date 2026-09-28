selektör tartışmasında bıçaklanan genç davasında iki sanık tutuklandı

Olayın gelişimi:

Olay, 9 Eylül 2024’te Antalya’da Yıldız Caddesi ile Fabrikalar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı kavşağında meydana geldi. İddianameye göre otomobilde bulunan Sinan Baran Çelik, amcası Murat Çelik ve arkadaşlarıyla trafikte selektör yapılması nedeniyle motosikletli kişilerle tartışmaya başladı. Motosikletleri kullananların isimleri Musa M.A. ve İshak Demir, olay tarihinde çocuk olan B.A.K. ise İshak Demir’in motosikletinde yolcuydu.

Tartışma kavgaya dönüşebileceği endişesiyle kuzeni Şeyhmus Çelik’in otomobille yoluna devam etmesi üzerine motosikletliler otomobili takip etti. Trafik ışıklarında taraflar yeniden karşılaşınca Sinan ve Murat Çelik’in otomobilden inmesiyle arbede çıktı. İddialara göre M.M.A., Sinan Baran Çelik’i en az dört yerinden bıçakladı.

Adli rapor ve yaralanma detayları:

Dosyaya giren adli tıp raporunda Çelik’in karın bölgesi, sağ kalçası, sağ bacağı ve kolunda kesici ve delici alet yaralanmaları tespit edildi. Raporda yaralanmanın basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek nitelikte olduğu ve ameliyatla dalağının alınmasının "organlardan birinin işlevinin sürekli yitirilmesi" kapsamında değerlendirildiği belirtildi. Çelik, saldırı sonucunda dalağını kaybetti.

Yargılama ve mahkeme kararı:

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheliler İshak D., Musa M.A. ve olay tarihinde 16 yaşında olan B.A.K. hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan dava açıldı. Dava, Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü ve savcı esas hakkındaki mütalaasında kullanılan bıçağın niteliği, hedef alınan vücut bölgesi, darbe sayısı ve yaralanmanın ağırlığına dikkat çekerek üç sanığın da cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, duruşmada Musa M.A. ve İshak D.’yi "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ayrı ayrı 14 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet, takdiri indirim uygulayarak cezalarda geleceğe etkilerini göz önüne alıp her iki sanığın cezasını 11 yıl 8 aya indirdi ve hükmen tutuklanmalarına karar verdi.

B.A.K. hakkında da aynı suçtan 14 yıl hapis cezası belirlendi; suç tarihinde 15-18 yaş grubunda olması nedeniyle cezası üçte bir oranında indirildi ve 9 yıl 4 aya düştü. Mahkeme takdiri indirim uygulayarak B.A.K.’nin cezasını 7 yıl 9 ay 10 gün olarak hükmetti ve yurt dışına çıkış yasağının devamına karar verdi.

Taraf avukatının değerlendirmesi:

Karar duruşması sonrası konuşan mağdur avukatı Neşet Kocaman, olayın trafikte selektör ve korna nedeniyle başlayan tartışma sonucu gerçekleştiğini belirtti. Kocaman, müvekkilinin sürekli uzaklaşmasına rağmen motosikletlilerin takibinin sürdüğünü ve bunun ardından Sinan Baran Çelik’in ciddi şekilde yaralandığını söyledi. Kocaman, şüphelilerin olay sonrası adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıklarını hatırlatarak karar sonrası iki yetişkin sanığın tutuklanmasının sağlandığını vurguladı.

Avukat Kocaman, "Biz de diyoruz ki adalet geç de olsa tecelli etti. Çünkü bu süreci müvekkile, çevresine, ailesine anlatmakta hakikaten hukuken çok çok zorlanmıştık" ifadelerini kullandı. Ayrıca yargılamanın ilk dereceyle tamamlanmayacağını, istinaf ve Yargıtay süreçlerinin de olacağını belirterek cezanın bireyselleştirilmesi ve üst sınırları hedeflediklerini kaydetti.

Mahkeme kararında, verilen ceza miktarı ile kaçma ve saklanma şüphesinin bulunması nedeniyle adli kontrolün yetersiz kalacağı gerekçesiyle iki sanığın tutuklanması gerektiğine dikkat çekildi. Yargı süreci tarafların istinaf başvuruları ve Yargıtay denetimiyle devam edecek.

AVUKAT NEŞET KOACAMAN